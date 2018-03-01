Куда пойти 8 марта в Киеве: афиша мероприятий

В Международный женский день, 8 Марта, каждой девочке, девушке и женщине хочется чувствовать себя особенной. Подарить это ощущение могут родные и близкие. Но как отметить праздник оригинально и по-весеннему тепло? У редакции stb.ua есть идеи! Читайте в нашем материале, куда сходить 8 марта, чтобы день прошел незабываемо.
Ladies Run 2018
Мариинский парк, 10:00–13:00
Организаторы забега на 5 км в одном из самых живописных мест Киева предлагают встретить весну ярко и с пользой! Принимать участие могут не только представительницы прекрасной половины, но и их мужественные защитники: им предлагают пробежать в этот праздничный день в честь своих любимых женщин. И, конечно, 8 Марта не обойдется без сюрпризов для прекрасных дам. На финише каждую участницу будет ждать стильный подарок – дизайнерское серебряное украшение, созданное по специальному заказу. Мужчины, участвующие в забеге, получат такую же награду, которая позволит порадовать возлюбленную, сестру или маму. Регистрироваться на самый красивый забег года нужно заранее.
Цена: от 250 грн.
Читайте также: Будет ли выходной 8 марта 2018 в Украине
100 минут любви. Лучшие короткометражки
Кинотеатр «Кинопанорама» (ул. Шота Руставели, 19), 17:00 и 19:00
Любовь может быть разной. Страстная, первая, нежная, единственная, целительная, неразделенная, но всегда – превозмогающая. Если вы хотите сделать свой праздник романтичным, провести его со своей второй половинкой или же просто в компании подруг насладиться трогательными и добрыми короткометражками, отправляйтесь на «100 минут любви». Билеты можно купить онлайн или в кассе кинотеатра.
Цена: 80–90 грн.
8 Марта в ТРЦ «Lavina»
Ул. Берковецкая, 6Д
На протяжении всего дня гостей крупнейшего торгово-развлекательного центра ждут всевозможные сюрпризы, конкурсы, розыгрыш драгоценностей, выступления артистов и, конечно, скидки в более чем 300 магазинах! Кроме того, интересно и запоминающеся провести время позволят аттракционы, кинотеатр и огромный фудкорт. Скучать не придется всем членам семьи. Кстати, хедлайнером праздника станет рок-группа «СКАЙ». Вход свободный.
Дегустация крафтовых палинок из Закарпатья
Литпаб «Крапка Кома» (ул. Владимира Антоновича, 14), 16:00–19:00
Родом палинка из Венгрии – это фруктовый бренди, который готовят на основе винограда, груш, абрикос, слив или яблок. Воспользоваться специальным предложением и попробовать 7 видов ароматного хмельного напитка можно в литпабе «Крапка Кома». В рамках дегустации к каждой палинке подадут аппетитное блюдо, которое идеально сочетается именно с этим видом фруктового дистиллята. Так, к сливовице гостям предложат свинину, томленую с черносливом в стауте, к грушевке – окорок со свежей грушей, а к яфиновке – кровяную колбасу с луковым конфитюром. Мероприятие пройдет под руководством известного фудблогера и эксперта по гастрономическому туризму.
Цена: 488 грн.
Праздник весны в «Феофании»
Парк «Феофания» (ул. Академика Лебедева, 37), с 12:00
Развлечения для детей, концерт под открытым небом, фотозона и разнообразные угощения – такой будет программа 8 марта в парке – памятнике садового искусства. Обширная территория «Феофании» сочетает в себе нерукотворные шедевры первозданной природы и современный ландшафтный дизайн на фоне величественного Свято-Пантелеймоновского собора.
Цена: 20 грн.
Girls Night Out!
Фотостудия InLight Studio (ул. Казацкая, 122), 19:00–22:00
Организаторы проекта решили взять на себя все хлопоты тех, кто хочет отметить любимый праздник весны необычно и насыщенно. Вам не придется волноваться ни о чем, ведь все уже продумано и подготовлено! Ведущий и зажигательный DJ не дадут заскучать, пока гости девичника будут общаться, танцевать, пить игристое вместе с вкусными закусками, а главное – примерять новые образы в beauty-зоне. Каждой участнице визажист подберет макияж, а стилист-парикмахер – модную укладку, после чего вас будет ждать фотограф. Предварительная регистрация обязательна.
Цена: от 600 грн.
Читайте также: Православная Пасха 2018: дата празднования в Украине