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Телеканал СТБ / Юлия Янчар: Нацотбор на Евровидение-2018 — шоу мирового уровня

Юлия Янчар: Нацотбор на Евровидение-2018 — шоу мирового уровня

Телеканал СТБ

Ведущая «ВІКНА-новини» Юлия Янчар в своем блоге поделилась впечатлениями от Нацотбора на Евровидение-2018 и выступлений финалистов. Подробнее в нашем материале.  

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Юлия Янчар написала в своем блоге, что Национальный отбор Украины на Евровидение превратился в шоу мирового уровня.

«Билет в Лиссабон горячо разыгрывался на сцене с водой, перьями, пламенем и зажигательными танцами. Такое впечатление, что нынешние финалисты, которые как никогда отличались мощным вокалом, кроме самого пения были готовы задействовать все на свете, лишь бы вырвать победу», отметила ведущая.  

По ее мнению, TAYANNA и MELOVIN уже два года подряд являются лидерами шоу, но в этот раз певице все же не удалось превзойти своего конкурента.  

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«Ни зажигательная песня о славянской богине любви, ни танцы, ни скандал вокруг безупречного исполнения певицы не смогли превзойти шоу с горящим на высоте 3-х метров роялем и играющего на нем 20-летнего исполнителя из Одессы. Максимальное количество баллов TAYANNA получила от профессионального жюри. И MELOVIN благодаря своей армии поклонников, которых он сам называет «меловинаторы», получает максимум от зрителей. Вот и развязка Украину будет представлять именно он», написала Янчар.

Также она отметила, что нынешний конкурс продемонстрировал высокий уровень, достойный Европы.

«Я была на многих концертах западных исполнителей. И то, что я увидела во время финала, это, безусловно, уровень. В первую очередь организационный и режиссерский. Каждая деталь декорации к костюму была продумана до мелочей», подытожила Юлия.