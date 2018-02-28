Ведущая «ВІКНА-новини» Юлия Янчар в своем блоге поделилась впечатлениями от Нацотбора на Евровидение-2018 и выступлений финалистов. Подробнее — в нашем материале.

Юлия Янчар написала в своем блоге , что Национальный отбор Украины на Евровидение превратился в шоу мирового уровня.

«Билет в Лиссабон горячо разыгрывался на сцене с водой, перьями, пламенем и зажигательными танцами. Такое впечатление, что нынешние финалисты, которые как никогда отличались мощным вокалом, кроме самого пения были готовы задействовать все на свете, лишь бы вырвать победу», — отметила ведущая.

По ее мнению, TAYANNA и MELOVIN уже два года подряд являются лидерами шоу, но в этот раз певице все же не удалось превзойти своего конкурента.

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«Ни зажигательная песня о славянской богине любви, ни танцы, ни скандал вокруг безупречного исполнения певицы не смогли превзойти шоу с горящим на высоте 3-х метров роялем и играющего на нем 20-летнего исполнителя из Одессы. Максимальное количество баллов TAYANNA получила от профессионального жюри. И MELOVIN благодаря своей армии поклонников, которых он сам называет «меловинаторы», получает максимум от зрителей. Вот и развязка — Украину будет представлять именно он», — написала Янчар.

Также она отметила, что нынешний конкурс продемонстрировал высокий уровень, достойный Европы.

«Я была на многих концертах западных исполнителей. И то, что я увидела во время финала, — это, безусловно, уровень. В первую очередь — организационный и режиссерский. Каждая деталь декорации к костюму была продумана до мелочей», — подытожила Юлия.