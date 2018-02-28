Уже завтра, 1 марта, в эфир выйдет 5 выпуск проекта, который дает надежду и спасает жизни, – «Я соромлюсь свого тіла». В новом эпизоде ​​зрители узнают, с какими препятствиями на пути к здоровью столкнулись прошлогодние пациенты, а также увидят еще более впечатляющие новые истории. Кроме того, врачи проведут интересные эксперименты, в ходе которых откроют собственный салон красоты, а также отправятся на модный показ с неприличным аксессуаром. Подробнее – в материале.

Первым на прием к Валерию Ославскому отправится Илья Пустовой. Позитивный и эмоциональный парень родился с деформацией носа. Несколько лет назад ему уже делали операцию, но швы постоянно расходились и, в конце концов, неприжившийся имплант пришлось удалить. Илья надеется, что врачи проекта помогут ему не стесняться своей внешности.

Стать красивой и иметь возможность нормально есть мечтает и Любовь Красуляк, другая пациентка, знакомая зрителям еще с прошлого сезона. Однако, прежде чем начать восстановление зубов, женщине придется побороть страх всей ее жизни – стоматологов.

Поразит до глубины души история самого маленького героя эпизода – Максима Дяченко. 4-летний мальчик почти ничего не слышит и не говорит. Смогут ли специалисты определить проблему и решить ее?

Также начнет прием и Екатерина Безвершенко. К ней обратится Яна Гриценко, девушка, которая уже много лет пытается вылечиться от грибка, однако все усилия оказываются напрасными.

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Пациентами Людмилы Шупенюк станут Карина Рублева – молодая женщина, почти год назад узнавшая о страшном диагнозе – рак молочной железы, но решившая не продолжать лечение, а также Игорь Крот – мужчина с «неудобной» проблемой, а именно – двусторонней паховой грыжей.

Как обычно, 5 выпуск «Я соромлюсь свого тіла» не обойдется без полезных и в чем-то провокационных экспериментов. Завтра врачи будут выяснять, почему косметические процедуры могут стоить украинцам здоровья. Ведущие откроют собственный салон красоты, где Екатерина Безвершенко станет мастером маникюра, Валерий Ославский – модным парикмахером, а Людмила Шупенюк будет делать татуаж бровей и наращивание ресниц.

Второй эксперимент проведет Валерий Ославский водиночку. Собираясь на показ fashion-дизайнера, врач проекта стремится также быть в тренде. На светское событие Валерий прихватит эпатажный реквизит – рюкзак в виде мошонки, в котором яички с различными заболеваниями. Достаточно ли «украинские модники» осведомлены о мужском здоровье?

Смотрите уже завтра 5 выпуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 в 20:00 на телеканале СТБ!

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