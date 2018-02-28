StarLightMedia и 1+1 медиа создали ролик об альтернативе аналоговому эфиру

Группы «StarLightMedia» и «1+1 медиа» выступили инициаторами проведения информационной кампании, которая поможет населению перейти от аналогового вещания на другие виды приема телесигнала.

Первым шагом кампании стал совместно созданный социальный ролик, где в креативной и фановой форме напоминают о приближении отключения аналогового вещания. В видео зрителей информируют о возможных способах телесмотрения и предлагают выбрать между цифровым, спутниковым, кабельным или интернет-телевидением. Главный месседж социальной рекламы: «Телевидение меняется − меняйся вместе с ним».

1+1 медиа и StarLightMedia считают необходимым начать отключение аналога целесообразным и логичным шагом именно в 2018 году. Согласно международному соглашению «Женева 2006» Украина должна была отключить аналоговое вещание еще в 2015 году, но начало выполнения его условий было возможно лишь при реальной готовности населения и подтверждения со стороны государства технической возможности обеспечить это. Однако сегодня для того, чтобы план полностью отказаться от аналогового эфира не привел к созданию непокрытых телевизионным сигналом домохозяйств и не оставил часть населения без доступа к национальным каналам, зрителю нужно понимать существующие альтернативы.

«Долгое время телеканалы Украины рекламировали цифровой эфир как единственную альтернативу аналоговому эфиру. Сейчас мы хотим показать зрителям, что также есть кабельное, спутниковое и интернет-телевидение», − комментирует Федор Гречанинов, директор по стратегическому развитию компании StarLightMedia.

«Наша главная задача, указать зрителю правильный путь, чтобы сделать технологический переход на цифровое вещание максимально удобным и безболезненным», − комментирует Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 медиа.

Социальная реклама об альтернативе аналоговому эфирному вещанию будет в широкой ротации телеканалов 1+1, 2+2, ТЕТ, СТБ, Новый канал, ICTV, на сайтах и ​​в социальных сетях каналов медиагрупп. Также ролик будет доступен на специально созданном YouTube-канале, который будет касаться темы отключения аналогового вещания.

Над роликом работали:

Автор сценария – Дмитрий Танкович, «Ваверка Продакшн»

Режиссер-постановщик – Антон Щербаков, «Ваверка Продакшн»

Оператор-постановщик – Сергей Трифонов

Художник-постановщик – Александр Мищанин, «Ваверка Продакшн»

Исполнительный продюсер – Юрий Кирпик, «Ваверка Продакшн»

Куратор проекта – Яна Бакун, StarLight Digital