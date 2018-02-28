Многие украинцы, а особенно женщины, задаются вопросом – будет ли выходной 8 марта 2018 в Украине? Ведь в связи с декоммунизацией советских праздников, в этом году поговаривали об отмене в Украине выходного в этот день. Мы спешим сообщить – праздник 8 марта 2018 в Украине состоится.

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Международный женский день является государственным праздником в Украине. 8 марта – официальный нерабочий день для всех украинцев. В 2018 году он попадает на четверг, поэтому по рекомендации Кабмина, выходным днем может стать и следующая за праздником пятница. Таким образом, первый весенний праздник продлится с 8-го по 11 марта.

Давайте вспомним, что за праздник такой Женский день? И как появилась традиция праздновать день 8 марта?

В 1910 году деятельница немецкого и международного рабочего движения Клара Цеткин на международной конференции женщин внесла предложение о выборе одного дня в году, в который женское сообщество сможет привлекать внимание общества к проблемам женщин и их решению. С тех пор 8 марта отмечалось, как день рождение женского пролетариата.

В наше время праздник 8 марта или как его еще называют Женский день – это время, когда женщины получают внимание от своих мужей, сыновей, внуков, а также в этот день принято особенно ярко и красиво поздравлять своих мам.

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Уже который год на 8 марта мужчины дарят подарки всем своим самым любимым и уважаемым женщинам, пытаются делать сюрпризы. А кроме того, бытует мнение, что в этот день весь женский пол не должен работать, а только заниматься собой, своей красотой и празднованием. Безусловно, для всех женщин такой праздник является очень приятным и долгожданным. Поэтому представительницы женского пола всегда ждут сюрпризов, подарков и комплиментов в этот день.

8 марта на данный момент времени празднуют в таких странах: Грузия, Армения, Беларусь, Россия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина. Также 8 марта отмечают в Китае, Анголе, Буркина-Фасо, Кении, Мадагаскаре, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Китае, Конго, Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, Северной Корее, Уганде.

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