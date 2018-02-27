Певица и участница Нацотбора на Евровидение-2016 Тоня Матвиенко в перерыве перед объявлением результатов голосования Нацотбора на Евровидение-2018 рассказала, что планирует снова попробовать свои силы в песенном конкурсе в следующем году, и призналась, за кого болела на этот раз. Подробности — в нашем материале.

Тоня Матвиенко, в 2016 году участвовавшая в Нацотборе на Евровидение, призналась, что планирует вновь вернуться на сцену песенного конкурса в следующем году.

«Я очень вдохновилась выступлениями артистов, даже переживать стала. Честно говоря, мне немного завидно. Знаете, в 2016-м на Нацотборе я себя не проявила. Для меня колоссальным минусом было то, что я пела англоязычную песню, а это мне вообще не свойственно. Я бы хотела на украинском спеть, чтобы своим родным языком представить Украину», — отметила певица.

Также исполнительница рассказала, что болеет за TAYANNA. По ее словам, песня «Леля» поразила с первых нот, и с тех пор она с дочкой по несколько раз в день слушают этот трек.

«Это единственная украиноязычная песня, и она очень драйвовая. Я думаю, что композиция будет хитом на долгие годы», — подытожила Матвиенко.

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