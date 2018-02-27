Евровидение-2018: эксперт рассказал о вкусах европейских слушателей

Владимир Бирюков, украинский журналист и ведущий спецвыпуска «Кухня Евровидения», рассказал во время перерыва Нацотбора на Евровидение-2018 о том, с чем сталкиваются исполнители во время конкурса и назвал преимущества украинских певцов. Подробнее — в нашем материале.

Владимир Бирюков, известный журналист и ведущий многих проектов, в том числе и спецвыпуска «Кухня Евровидения», который ведет уже 10 лет, поделился с нами своими мыслями о том, на что должны рассчитывать артисты и с какими трудностями они столкнутся, когда поедут в Лиссабон.

«Во время репетиций на артистов падает колоссальная нагрузка, ответственность и работа, и они не всегда с ней справляются. Поэтому они должны быть стрессоустойчивыми, готовыми к каверзным вопросам журналистов», — поделился Бирюков.

Также он отметил, что у украинских исполнителей в этом году есть немалое преимущество, а именно авторские песни, которые очень любит европейский слушатель. По его мнению, такие композиции сразу найдут отклик за рубежом.

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