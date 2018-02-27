Евровидение-2018: Дмитрий Шуров о языке, на котором стоит петь песни

Солист группы Рianoboy и судья «Х-Фактора» Дмитрий Шуров рассказал в перерыве перед объявлением результатов голосования Нацотбора на Евровидение-2018, кого считает своими фаворитами и на каком языке стоит петь песни на международном песенном конкурсе. Детали — в нашем материале.

Дмитрий Шуров вместе с женой Ольгой и сыном Львом

Дмитрий Шуров сказал, что считает правильным ехать на Евровидение с англоязычной песней.

«Как человек, который делает музыку, считаю, что важно, чтобы люди понимали, о чем ты поешь. Это не имеет значения только в танцевальной музыке, потому что там просто кайфуют под ритм. Важно петь на английском или французском, но могут быть какие-то элементы на украинском. Это тоже круто. Просто нужно, чтобы к людям доходила эмоция и смысл песни», — сказал певец.

Своими фаворитами Шуров назвал сразу двух участников: группу The Erised и MELOVIN’а.

Напоследок он отметил, что в будущем планирует рассмотреть участие в Нацотборе.

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