У кого сегодня День ангела? Список именин в период с 26 февраля по 4 марта

Как правило День Ангела считается вторым днем рождения. Не всегда эти даты совпадают, но именины — важный праздник для православного христианина. Хотите узнать у кого на этой неделе именины? Читайте наш материал и вы узнаете, кого будете поздравлять с именинами на этой неделе.

26 февраля

Светлана

Светлана со славянского переводиться как Фотина, Фитинья, Хотина. Она та самая жена-самарянка, с которой беседовал Господь у колодца Иакова. Святая Фотина жила в Карфагене. Когда получила оповещения от Господа о грядущих страдания, переехала со своими двумя сыновьями и сестрами в Рим. Но своей участи она все же не избежала. После длительных страданий, которые она перенесла с Божьей помощью, ее отправили в «Золотой дом» Нерона. Там с нее содрали кожу, отрезали руки и бросили в колодец, отчего она и скончалась. Позже за Христа пострадали ее два сына и сестра.

27 февраля

Кирилл

Кирилл еще с раннего детства проявлял любовь к науке и чтению. Стремясь к уединению, он удалился на гору Олимп к своему старшему брату Мефодию, но пробыл он там недолго. Обоих братьев послали в 857 году в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хозар. Когда они приехали туда и начали беседовать на религиозные темы, убежденный проповедью святого Кирилла хозарский князь и с ним весь народ, приняли христианство. Благодарный князь хотел наградить проповедников богатыми дарами, но они отказались от этого и просили его отпустить с ними на родину всех греческих пленников. Их желание исполнили.

28 февраля

Федор

Согласно истории Феодор был воином в мармаритском полке. По указанию царя ему нужно было приносить христиан в жертву языческим богам. Феодор, естественно, отказался. На размышление ему далось всего лишь пару дней, во время которых он усиленно молился. После, его обвинили и заключили в тюрьму, где он был обречен на голодную смерть. Когда обнаружили, что Федор остался жив, ему предложили сделать жертвоприношение. После отказа Феодора подвергли пытке — строгали его тело железными зубцами, но святой не отказался от веры и продолжал исповедовать Христа. Тогда Феодора сожгли на костре. Его останки, по преданию не повреждённые огнём, попросила христианка Евсевия и погребла в своём доме в городе Евхаитах. Позднее его мощи были перенесены в Константинополь.

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1 марта

Илья

Святой Илия Чавчавадзе родился в 1837 году в кахетинской деревне Кварели, в восточной Грузии. С самого раннего возраста он отличался любовью к Богу. Это позволило развиться его природным талантам, и он стал замечательным поэтом, писателем, весьма уважаемым в образованных кругах. При этом святой Илья оставался смиренным и благочестивым христианином, верным традициям Православной Церкви и народа. Он прославился своими литературными произведениями, в которых высветлил образ священника и доброго пастыря. Святой Илья считал, что религиозность соединена с бескорыстной любовью к близким и народу. Поэтому, он всегда в произведениях проявлял свое глубокое чувство справедливости и воспитания к нации.

2 марта

Николай

Святой Николай родился во второй половине XVI века в фессалийском городе Мецово. Еще с молодости он тяжело работал — прислуживал булочнику в городе Трикале. Однажды турки хитростью заставили его отречься от Христа. Но, когда Николай осознал грех, он вернулся на родину и снова стал вести христианскую жизнь.

Как-то он отправился в Трикалу и наткнулся на турков. Один из них попросил взять выкуп, соответственно Николай отказался. После этого, они начали кричать на него и поднялась суматоха. Турки схватили Николая и с побоями привели в суд. Однако судье не удалось переубедить христианина.Тогда святого избили и бросили в тюрьму, где мученик с великой радостью переносил и голод, и жажду..

3 марта

Виктор

Мученик Виктор веровал в Бога и защищал христиан. Однажды его задержали и приказали принести жертву богам, он отказался. Такое отношение императору не понравилось. Император пытался проверить Виктора на веру в богов, но тот не оправдал его ожиданий, поэтому святого начали пытать. предан был на мучения. Но прошел через все пытки невредимым. Силой молитвы он победил чародея, который с тех пор отказался от волхвований и стал христианином. По молитве святого прозрели внезапно ослепшие воины.

4 марта

Никита

Никита Готский считается одним из великомучеников. За происхождением он был готом и жил на берегах Дуная. Также святой участвовал в распространении христианства вместе с епископом Вульфилой. После возвращению к власти язычника Атанариха, Никиту Готского посадили под стражу и подвергли мучениям.

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