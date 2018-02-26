Чем удивит выпуск 5 «Наречена для тата» от 27.02.2018? Совсем скоро вы узнаете: сможет ли Вика простить Марата и продолжить с ним отношения? Что сделает Юра для Тани? И как пройдет семейный ужин с мамой Михаила? Об этом и другом читайте далее.

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В выпуске 5 «Наречена для тата» от 27.02.2018 Миша и Юля пригласят его маму на семейный ужин, чтобы помириться и наладить отношения. Напоминаем, в выпуске 3 между участниками вспыхнула ссора, причиной которой стал переезд Михаила с Юлей и Зоей в другую квартиру. Но, кажется, женщина примет приглашение совершенно с другой целью. А вот с какой – узнаете совсем скоро.

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Юра устроит Тане романтическую поездку в один из самых красивых уголков Украины, а также приведет в очень значимое для него место. Как на это отреагирует Таня? Смотрите уже завтра!

Марат не готов отпускать Вику. Он попросит у девушки прощения за свой поступок и будет всячески ее завоевывать. Удастся ли Марату заслужить прощение и какие поступки способны растопить сердце девушки, расскажет выпуск 5 «Наречена для тата»!

Смотрите выпуск 5 «Наречена для тата» уже 27.02.2018 в 20:00 на телеканале СТБ!