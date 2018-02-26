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Телеканал СТБ / Модные свитера, гольфы, туники на зиму 2018

Модные свитера, гольфы, туники на зиму 2018

Телеканал СТБ

Если зимой вам не хватает солнца и ярких красок, это легко исправить, добавив жизнерадостных цветов в свой гардероб. Начать можно с наиболее уютного и мягкого элемента зимней моды – свитера, гольфа или теплой туники. Ведь известно: одежда должна не только греть, но и поднимать настроение. Самые модные свитера 2018, а также идеи того, с чем их лучше всего носить, ищите в нашей подборке!

Pile of beige woolen clothes on a white background.

Ранее мы уже рассказывали о том, как выбрать стильную зимнюю обувь и какие пуховики будут в тренде этой зимой. Основные тенденции во многом прослеживаются и в дизайне свитеров: сложные узоры, необычные сочетания текстур, ассиметричный крой и все тот же oversize. На какие горячие новинки стоит обратить особое внимание? Разбираемся вместе с редакцией СТБ.

Объемные свитера

Бесформенные модели в стиле oversize намного выгоднее подчеркивают изящность и женственность их обладательницы, нежели облегающие вещи. Секрет в контрасте, который усиливает объемный свитер: девушка начинает казаться более стройной и хрупкой. Неоспоримое преимущество – возможность сочетать такую одежду с практически любыми другими элементами гардероба. Oversize-свитер выглядит модно как в сочетании с повседневными джинсами, так и поверх любимого платья.  В сезоне 2018 стоит особое внимание уделить моделям с принтами: актуальна как лаконичная геометрия, так и более затейливые рисунки.

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Удлиненные

Длинные свитера или туники – это не только комфортно, но и в духе современных тенденций! Рекомендуем делать упор на простые, однотонные модели: они органично вписываются практически в любой образ. Подчеркнуть талию можно с помощью широкого текстильного пояса или, наоборот, тонкого кожаного ремешка.

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Вязаные

Один из главных хитов наступившей зимы – крупная вязка. Отдавайте предпочтение плотной, состоящей из кос и плетений. Утонченно и свежо выглядит сочетание такого свитера с низом из легких материалов. Например, это может быть шифоновая юбка. Также предлагаем присмотреться к моделям с комбинированным дизайном, объединяющим несколько техник вязания.

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The woman with flowers, walks around the cityWomen hold the bellyBeautiful woman winter portrait

Кроп-свитера

Не менее смело можете носить короткие трикотажные свитера, гольфы или короткие вязаные свитера. Чтобы не заболеть, надевайте их под длинное теплое пальто или с джинсами с завышенной талией. В отличие от предыдущего варианта, здесь яркие акценты только приветствуются: кружева, узоры, вставки из меха и кожи. Также интересно выглядят многослойные варианты. Попробуйте сочетать укороченный свитер с рубашкой или майкой, надетой под низ.

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Нестандартный фасон

Ассиметричный крой, необычные рукава, блестки, прорези на плечах, перфорация – все то, что способно выделить вас из толпы, в наступившем сезоне считается одним из самых горячих трендов.

Girl sitting in bedroomкакие свитера модные 2018 - фотоGeorgeous elegant blonde in bright dress on wooden background

Рождественские свитера

В преддверии новогодних праздников обзаведитесь парочкой забавных свитеров. Классические оттенки – красный, белый, зеленый. Приветствуются любые узоры по теме: снежинки, олени или елочки. Кстати, это отличная идея для подарка, который можно преподнести близкому человеку 1-го января. Понравится и детям, и взрослым!

Мода 2017-2018: свитера, гольфы и теплые туники (ФОТО)Christmas spiritPretty Woman in red knitted sweater with a deer standing

Полоска

Свитер с классической полоской универсален.  Его можно надеть и на работу, и в кафе с подружками, и даже на свидание. Нужное настроение зададут аксессуары.

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Мода 2017-2018 - фотоA girl sideways near a red boat on the beach by the seaBlue eyed babe in jumper

Кардиганы

В моде кардиганы базовых цветов. Попробуйте оттенок марсала, глубокий винный, горчичный, кофейный или любой из гаммы нюд. А вот излишне пестрых изделий в сезоне зима 2017–2018 лучше избегать: этот тренд потерял свою актуальность.

Receiving pleasant messages.Fashion woman is wearing cozy knitted sweater

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