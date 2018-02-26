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Телеканал СТБ / «Давай поговоримо про секс»-4 выпуск 5: как забыть бывшего

«Давай поговоримо про секс»-4 выпуск 5: как забыть бывшего

Телеканал СТБ

Уже завтра, 27 февраля, эксперты шоу «Давай поговоримо про секс»-4 расскажут, как навсегда забыть бывших возлюбленных в выпуске «Призраки прошлого». Герои проекта поделятся откровенными историями, как воспоминая о экс-парнерах могут разрушить брак.

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Опрос: был ли у вас секс с бывшим партнером

На проект «Давай поговоримо про секс»-4  обратились Елена и Виталий, которые после пяти лет брака оказались на грани развода. Виталий не может забыть свою бывшую жену, и все время сравнивает с ней Елену. По мнению Виталия, нынешняя жена во всем уступает предыдущей: она — плохая хозяйка, одевается безвкусно, а в постели – бревно.  О бывшей супруге Виталий отзывается как о умнице, красавице и секс-богине. Постоянными упреками Елена доведена до отчаяния.  Она уверена, что муж придирается к ней, потому что до сих пор любит бывшую. Со слов Елены, Виталий практически каждый день общается с ней по телефону и вплоть до последнего времени хранил ее личные вещи, в том числе нижнее белье. Виталий же утверждает, что никаких чувств к экс-супруге не испытывает и общается с ней только ради совместного сына.

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Сравнения с бывшим партнером стали причиной разногласий и во второй паре, Елены и Дениса. Только в этом случае от постоянных упреков в свой адрес страдает муж, потому что жена всегда ставит ему в пример своего бывшего. По ее словам, экс-супруг больше зарабатывал, устраивал ей романтические сюрпризы и, в отличие от Дениса, удовлетворял её в постели.

Удастся ли парам сохранить отношения и вычеркнуть из жизни бывших партнеров?

Также эксперты расскажут, как перестать зацикливаться на обидевших и предавших вас бывших?  Как пережить смерть супруга и начать строить новые отношения? Как вести себя, если ваши любимые постоянно сравнивают вас со своими бывшими партнерами? Возможна ли дружба между экс-любовниками? Какие плюсы и минусы секса с бывшими? Чем можно объяснить «привычку жениться», то есть несколько раз подряд сходиться и расходиться с одним и тем же человеком?

Узнайте уже завтра, 27 февраля, в выпуске 5 «Призраки прошлого» на шоу «Давай поговоримо про секс»-4  в 22:40!  