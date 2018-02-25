«Следствие ведут экстрасенсы»: почему в маленьком селе массово гибнут молодые люди

26 февраля 2018 года зрители телеканала СТБ станут свидетелями сенсационного расследования! В двухсерийном выпуске программы «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящие попытаются выяснить, почему в маленьком селе массово гибнет молодежь. Причем с каждым годом количество смертей только увеличивается…

Редакцию проекта «Следствие ведут экстрасенсы» шокирует письмо из маленького села Терноватка Днепропетровской области. Ведь в конверте вместо привычных молений о помощи от отдельных людей или семей журналисты найдут 68 подписей под тревожной просьбой: «Экстрасенсы, спасите наших детей»…

Окажется, что в селе настоящий мор – при странных обстоятельствах за последние семь лет умерло 70 молодых парней и девушек… А основную часть погибших составляют утопленники и висельники.

За дело возьмутся сильнейшие ясновидящие страны – потомственная ведьма Алена Курилова и прорицательница София Литвинова. Экстрасенсы имеют твердое намерение остановить мор и выяснить, по какой причине из жизни идут молодые люди.

Во время расследования экстрасенсы с местными жителями поднимут со дна реки кое-что невероятное! Предмет, который был причиной массовых утоплений, обескуражит даже опытных ясновидящих. Но кто погрузил его на дно водоема? Неужели кто-то целенаправленно навел мор на целое село?

Когда экстрасенсы проведут ритуал на прекращение мора, что-то ужасное начнет происходить с 10-летним Давидом – мальчика на глазах у десятков людей какая-то неведомая сила будет толкать в реку!

Окажется, что смертельная опасность грозит еще одному ребенку! А виновна в этом местная «ясновидящая», которая заставляет детей ходить на кладбище и проводить ритуалы на могилах!

Что сподвигло ведьму навести мор на целое село? Удастся ли экстрасенсам спасти его жителей? Как смертельная опасность, грозящая Давиду, связана со смертью мальчика, погибшего загадочным образом? И какие еще ужасные факты откроют экстрасенсы – смотрите в понедельник, 26 февраля, в 20:00 на СТБ.

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