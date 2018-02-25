Вчера, 24 февраля 2018 года завершился Национальный отбор на Евровидение-2018, одним из фаворитов которого был музыкант Влад Каращук, он же – LAUD. Почему артист не вносил изменения в свой номер, а также, как оценил свое выступление, читайте в материале.

LAUD, ставший в первом полуфинале абсолютным фаворитом судей и зрителей, в финале практически не вносил изменения в свой номер. И хотя мнения членов жюри были несколько неоднозначными, все они сошлись на том, что вокально Влад – один из сильнейших на конкурсе.

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«Как же круто ты поешь, Влад. Действительно крутой, европейский исполнитель с уверенным и классным звучанием. Но вот касательно песни… на Евровидении я ее не вижу», – прокомментировала Джамала.

Нечто подобное сказал и Евгений Филатов. Известный композитор и саунд-продюсер отметил профессионализм артиста, однако раскритиковал статичность номера:

«Особых изменений я не увидел. В плане исполнения – вы очень профессиональный певец. Возможно, лучшее исполнение за сегодня. Первый куплет мне очень нравится, но после него ты ждешь, что вот… сейчас он выдаст! Но снова статика… Должен ведь быть сюжет и движение».

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Сам же LAUD выступлением остался доволен. Музыкант не только объяснил почему не вносил особых изменений в свой номер, но и посоревновался с Сергеем Притулой, кто представит зрителю лучший взгляд мачо.

«Я считаю, что у меня все получилось. В эмоциональном и музыкальном плане, по моим ощущениям, все было хорошо. Каждый судья имеет свою позицию, каждый видит свой идеал песни для Евровидения. Для меня ценен каждый комментарий», – поделился Влад Каращук.

«В своем выступлении я работал над взглядом и эмоциями, потому что мне не хотелось забивать крутую песню фанфарами и пиротехникой. Я хотел, чтобы люди услышали вокал и увидели эмоции. Это было самым важным, именно потому мы ничего не меняли», – подытожил певец.

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