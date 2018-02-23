Самый загадочный участник Нацотбора на Евровидение-2018, проект VILNA, дебютировал на сцене в первом полуфинале и сразу же покорил сердца зрителей. Несмотря на неоднозначные комментарии членов жюри, исполнительнице удалось не только ворваться в тройку лидеров, но и получить наивысший балл по итогам зрительского голосования.

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Оценивший VILNA выше, чем остальные судьи, Евгений Филатов отметил, что FOREST SONG кажется ему готовой и очень типичной песней для Евровидения. По мнению саундпродюсера, основная проблема в том, что из года в год аналогичные композиции можно услышать от представителей других стран, а значит, выделиться будет сложно.

А вот Джамала призналась, что аранжировка показалась ей намного более сильной, чем вокальная составляющая. Сразу после выступления она обратилась к лицу и голосу проекта Ирине Василенко: «Мне не хватило именно тебя в этой песне».

Смотреть онлайн первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018 от 10.02.2018

Еще более критичным стало замечание Андрея Данилко: «Мне кажется, я не увижу вас в финале».

Тем не менее набранные в сумме 12 баллов (оценка жюри – 3, оценка зрителей – 9) позволили проекту вырваться в лидеры. Совсем скоро, 24 февраля, проект VILNA продолжит в суперфинале бороться за право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе Европы.

Помимо солистки – Ирины Василенко, участницы «Х-фактор»-5, – над проектом работают продюсер Денис Ямбор (студия Bambrafone in ZvukoCeh), Юрий Водолажский (Wodo), а также молодой музыкант и саундпродюсер Никита Рева (Nick Aver).

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Название VILNA родилось не случайно: именно свободу команда считает одной из важнейших характеристик жизни. Об этом и первая композиция проекта – FOREST SONG: свобода и независимость как неотъемлемая потребность человека и личности.

«Мы хотим, чтобы FOREST SONG напомнила всем нам, насколько волшебный этот мир. Нужно чаще вырываться на свободу за пределы каменно-стальных городов, ценить каждое мгновение жизни и людей, находящихся рядом».

Напоминаем, что второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018 состоится уже в эту субботу, 17 февраля, в 19:00.

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