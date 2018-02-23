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Телеканал СТБ / The Erised – Heroes: оправдают ли участники ожидания жюри

The Erised – Heroes: оправдают ли участники ожидания жюри

Телеканал СТБ

Первый полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018 закрывал коллектив The Erised. Англоязычная группа, главная цель которой – представить страну на Евровидении, несмотря на неоднозначные комментарии судей, заняла второе место, в сумме набрав 13 баллов.

Смотреть онлайн финал Нацотбора на Евровидение-2018

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В целом выступление The Erised с песней о мечте впечатлило судей. Однако ребятам следует «немного поднажать». Именно так прокомментировал работу участников Андрей Данилко:

«Мне очень понравилась песня, и все было очень красиво, но мне хотелось подскочить к вам сзади и сказать: включись, придави чуть-чуть. Немножко не хватило драйва. Вы очень стильные, и я хочу, чтобы вы были в финале».

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Джамала, в свою очередь, не только похвалила вокальные данные Сони Сухоруковой, но и вспомнила о совместной песне – «Drifting Apart». Однако, как и Андрей Данилко, считает, что для The Erised это далеко не предел.

«Соня невероятная певица, все круто, вы очень крутые, но сегодня чего-то не хватило».

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А вот Евгению Филатову, кажется, понравилось все: «Отличная песня. Я очень рад, что живу в одном городе с такими замечательными музыкантами, саундпродюсерами и вокалисткой».

В итоге ребята набрали 13 баллов (оценка жюри – 5, зрителей – 8), что позволило им занять второе место по итогам первого полуфинала Нацотбора на Евровидение. Следовательно, в суперфинале, который состоится 24 февраля, The Erised продолжит бороться за право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе Европы.

The Erised – англоязычная группа, работающая в стиле futurepop. Она стала первым украинским коллективом, история которого началась с сотрудничества с британским лейблом Med School Music. А уже в феврале 2015-го на лейбле вышел стартовый EP музыкантов под названием «Desire». На пластинке было 4 трека, 2 из которых впоследствии стали хитами: «It`s Over» и «Pray». Последний из них в августе 2016-го набрал свой первый миллион прослушиваний на Spotify.

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Среди достижений группы: сотрудничество с Enter Shikari и Jamala, выступление на открытии фестиваля Crazzzy Days и на первой в истории вечеринке Hospitality Ukraine. Музыканты считают нынешний состав лучшим за всю историю существования группы и готовы представлять Украину в Португалии!

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