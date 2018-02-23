Уже в эту субботу, 24 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2018. Прямые эфиры начнутся в 19:00 одновременно на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ.

Параллельно с телеэфиром СТБ запустит живую трансляцию на своей официальной странице в Facebook под хештегом #EuroSTB2018. Впервые пользователи соцсетей получат возможность почувствовать себя в эпицентре главного события года, в режиме реального времени наблюдая за всем, что происходит на площадке Нацотбора. Трансляция будет идти в HD качестве без перерывов на рекламу. Что происходит за кулисами и на сцене во время рекламной паузы, как поддерживают артистов зрители и фанаты, интервью судей, членов команды Нацотбора, гостей прямого эфира и, конечно же, самих полуфиналистов – все это пользователи Facebook смогут увидеть, присоединившись к трансляции на официальной странице СТБ. Начало – в 19:00.

Напомним, что в минувшую субботу определились финалисты Нацотбора. Бороться за право представить Украину на Евровидении-2018 будут VILNA, The Erised, LAUD, MELOVIN, TAYANNA и KADNAY.

Телевизионная съемка Национального отбора проходит по адресу пр-т Победы, 37 (Дворец культуры КПИ). Билеты можно приобрести на сайте СТБ.

Члены жюри Национального отбора-2018: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Ведущий: Сергей Притула.

Музыкальный продюсер Нацотбора-2018: Руслан Квинта.