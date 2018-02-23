«Следствие ведут экстрасенсы»: месть призрачного гонщика

25 февраля зрители телеканала СТБ увидят очередной премьерный выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы». В этот раз ясновидящие отправятся в город Каховка Херсонской области, чтобы выяснить причины ужасных ДТП, преследующих целую семью. Подробнее – в материале.

В редакцию проекта «Следствие ведут экстрасенсы» позвонила постоянный эксперт Ярослава Федорова. Ясновидящая утверждала, что за несколько минут до звонка она стала свидетелем ужасного происшествия, которое навсегда вошло в историю под названием «Рождественский теракт».

Но дальше Ярослава рассказала то, что обескуражило всю съемочную группу! По словам ясновидящей, возле места аварии она увидела дух некой Тани, которая нарисовала на стекле машины – 8927, а также сказала, что скоро умрет и Катя. Но что означают эти цифры?

Выяснилось: Таня – девушка, ранее погибшая в ужасном ДТП, а Катя – ее родная сестра! Но самое страшное – девушка уверена, что тоже должна умереть. Ведь каждую ночь погибшая сестра приходит к ней и зовет на тот свет…

По словам Екатерины, в тот самый день, когда она впервые увидела Таню во сне, чуть не задохнулась. Съев обычное яблоко, девушка пережила неожиданный приступ аллергии. К счастью, рядом оказалась ее двоюродная сестра, вызвавшая скорую помощь. Странным в этой ситуации было то, что у Кати никогда не было аллергии на яблоки…

А уже через несколько месяцев после ночного кошмара Екатерина чуть не сгорела заживо. Она поехала в гости к родителям и той же ночью там начался пожар. Работники МЧС установили: причиной возгорания стала неисправная проводка. Однако Екатерина уверена: ее хочет убить родная сестра.

Помочь девушке согласились постоянные эксперты программы «Следствие ведут экстрасенсы» – таролог Яна Пасынкова и потомственная ясновидящая Алена Курилова. Кроме того, дистанционно помогать Кате решила и Ярослава Федорова.

«Я вижу автомобиль, за рулем которого мертвый мужчина. Он включает фары, начинает ехать и я вижу, что к его машине привязаны три трупа. Они прям волочатся за этой машиной. Какой-то призрачный гонщик…» – расскажет после работы с фотографией Екатерины Яна Пасынкова.

Кроме того, накануне расследования Пасынковой приснился сон, в котором к ней впервые за долгое время пришел отец, 30 лет назад погибший в автокатастрофе. Мужчина сказал ясновидящей: «Ты должна отыскать Яну». Но что это значит? Как с происходящим связан отец экстрасенса?

Во время расследования ясновидящие раскроют ряд поистине ужасающих фактов… Оказывается, Катя — не единственная девушка, которая находилась в опасности. По словам экстрасенсов, угроза умереть в ДТП была на всей семье.

Почему смертельная опасность нависла над целой семьей? Как к этому причастен отец девушек Виталий? Удастся ли экстрасенсам определить личность призрачного гонщика? И смогут ли они спасти семью от неминуемой гибели – смотрите в воскресенье, 25 февраля, в 19:00 на СТБ.

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