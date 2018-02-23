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Телеканал СТБ / MELOVIN — «Under the ladder»: поражения, ведущие к успеху

MELOVIN — «Under the ladder»: поражения, ведущие к успеху

Телеканал СТБ

MELOVIN покорил сцену Нацотбора на Евровидение-2018 песней «Under the ladder». Судьи отметили высокий уровень выступления и рост MELOVIN как артиста. От жюри конкурса исполнитель получил 8 баллов. Более того, зрители отдали ему наивысшее количество голосов.

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Андрей Данилко так прокомментировал выступление артиста: «Я вспоминаю выступление прошлого года, смотрю сейчас и вижу, что ты очень вырос. Ты держал публику, и это было абсолютно европейское выступление. Ничего лишнего».

Евгений Филатов добавил: «Чувствую огромную поддержку зала, вижу, как вы постоянно держите эту связь со своей аудиторией и фанатами».

Джамала была в восторге от выступления MELOVIN: «Я счастлива, что ты вернулся на эту сцену. Ты вырос как автор, как музыкант. Видимо, для этого и нужно было, чтобы прошел год».

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Сам артист сказал несколько слов о своих поклонниках: «Вы знаете, это те прекрасные люди, которыми я живу и дышу. Это мои родители, мои фаны, мой ангел и моя команда. Они сильнее и храбрее меня в 10 000 раз. Эти люди лепят меня, руководят мною и это у нас взаимно происходит».

MELOVIN, он же Константин Бочаров, — украинский исполнитель, музыкант и автор.  Певец сочетает различные музыкальные направления: поп, электро, соул, фолк и многие другие. В 2015 году MELOVIN стал победителем вокального шоу «Х-Фактор»-6, после чего приступил к работе над дебютным альбомом. Участвовал в Нацотборе на конкурс Евровидение-2017 с англоязычной песней «WONDER». Артист занял третье место, получив рекордное количество зрительских голосов — больше 60 000.

«Under The Ladder» — песня о поражениях, которые через разные события приводят нас к успеху. И на своем примере MELOVIN показывает, что ему не страшно во второй раз попытать счастья на Национальном отборе.

Смотрите выступление MELOVIN на Нацотборе на Евровидение-2018:

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