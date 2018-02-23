Певец LAUD выступил в первом эфире Нацотбора на Евровидение-2018 с композицией «Waiting». Исполнение пришлось по душе и требовательным судьям, и украинским зрителям, а артисту удалось пройти в финал. Что вы могли не знать о творчестве LAUD? Мы подобрали для вас несколько интересных фактов в материале!

Смотреть онлайн финал Нацотбора на Евровидение-2018

Манера исполнения LAUD, фирменная подача, оригинальный тембр и уверенность на сцене в считанные секунды подкупили членов жюри Нацотбора. Евгений Филатов отметил, что песня ему понравилась сразу, вот только ближе к концу композиции реакция «Вау!» сменилась более сдержанным «здорово». Джамала, у которой с LAUD один продюсер на двоих, сказала, что полюбила песню с первых секунд и пожелала парню удачи. Андрей Данилко также остался под приятным впечатлением, поделился лестными комментариями в сторону артиста, но и добавил, что еще есть над чем поработать.

Как LAUD исполнил «Waiting» в первом эфире Нацотбора на Евровидение-2018 и как выступление комментировали члены жюри и ведущий – смотрите в видео прямо сейчас!

Читайте также: Vilna: Главное, чтобы мысль, которую мы вложили в песню, была услышана

Проект LAUD появился на просторах украинского шоу-бизнеса не так давно – весной 2017 года, но сам артист – вовсе не новичок, скорее, наоборот.

С детства Влад Каращук, он же LAUD, начал знакомиться с музыкой: с четырех лет учился игре на гитаре, а уже с девяти принимал участие во всевозможных вокальных конкурсах. Здесь и «Крок до зірок», и «Черноморские игры», и «Славянский базар», и отбор детского Евровидения, и «Детская Новая волна». К слову, этот факт не очень-то обрадовал Андрея Данилко, он с улыбкой отметил, что его расстраивают поющие дети, потому как член жюри хотел бы, чтобы побеждали все.

Молодого артиста можно было услышать в качестве солиста кавер-бенда на Kaunas Jazz Festival в Литве.

Интересен и тот факт, что на минувшем Нацотборе Влад выступал в команде MamaRika бэк-вокалистом. Об этом артист рассказал в одном из недавних интервью.

Читайте также: Участники KOZAK SYSTEM прокомментировали один балл от членов жюри

Новым этапом в творчестве Влада Каращука стала весна 2017 года. Тогда он получил предложение работать с продюсером Джамалы Игорем Тарнопольским. Именно это сотрудничество подарило шоу-бизнесу новое имя – LAUD. Его дебютное выступление состоялось 12 мая 2017 на сцене Дворца Спорта в качестве разогрева на сольном концерте Джамалы. Тогда он представил сразу три авторские песни.

После этого артист выпустил первый клип «У цю ніч», позднее – «Не залишай».

Читайте также: Как голосовать за участников Нацотбора на Евровидение-2018

Сейчас LAUD продолжает работать с новым материалом, а также готовится к сольному концерту.



Сможет ли «Waiting» в его исполнении покорить Украину и станет ли он представителем страны на Евровидении-2018 — узнаем совсем скоро в финале Национального отбора, который состоится в эту субботу, 24 февраля.