Триумфальная победа Сальвадора Собрала на Евровидении-2018 сделала Португалию следующей хозяйкой конкурса. Где и когда состоится Евровидение-2018 — читайте в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евровидение-2018: какие страны будут принимать участие Европейский вещательный союз (EBU) и Rádio e Televisão de Portugal (RTP) сообщают, что полуфиналы Евровидения-2018 состоятся 8 и 10 мая, а гранд-финал — 12 мая 2018 года.

Также подтвердилась информация о том, что следующий песенный конкурс будет проходить в Лиссабоне в «Meo Arena».

Этот стадион был построен, как павильон для ЭКСПО-98. Помещение может вместить около 20 тысяч зрителей. Это третий по величине крытый стадион в Европе и самый большой в Португалии.

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