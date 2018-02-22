«Украденная принцесса: Руслан и Людмила»: вышел второй трейлер к мультику

Проблемы столичных принцесс и Хомяк Винницкий, танцующий под хит MONATIK`a: второй трейлер анимационного полнометражного фильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» (Animagrad, FILM.UA Group) показал, что еще интересного готовят для зрителей создатели мультфильма.



С сегодняшнего дня видео доступно на всех официальных ресурсах студии Animagrad и мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила», а также на официальном YouTube-канале FILM.UA Group.

В этот раз повествование в трейлере идет от лица Милы (напомним, что в первом трейлере свое видение истории представил Руслан), которая повествует о тоскливых буднях принцессы и своих мечтах о приключениях. Мила еще не знает, что ее заветным желаниям суждено сбыться, но совсем не так, как ей того бы хотелось.

В первом трейлере впервые прозвучали голоса солистов группы «Время и Стекло» — Алексея Завгороднего (Позитива) и Нади Дорофеевой, а также телеведущих Юрия Горбунова и Сергея Притулы и лидера группы «ТНМК» Олега «Фагота» Михайлюты.

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К выходу второго трейлера стало известно, кто еще из звезд украинского шоу-бизнеса присоединился к команде проекта: актеры «Дизель Студио» Евгений Гашенко, Егор Крутоголов и Александр Бережок, телеведущая Маша Ефросинина, актер дубляжа Евгений Малуха, заслуженный артист Украины Николай Боклан, популярный блогер Пупси Кира, соорганизатор семейного фестиваля «Мамаслет» Аревик Арзуманова, а также заслуженные мастера спорта Украины Василий Вирастюк и Александр Усик.

«Сегодня утром мы перенеслись во времена Киевской Руси — озвучивал одного из толерантных и прогрессивных троещинских бандитов в украинском 3D-мультфильме «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». Как вы думаете, бывают ли добрые бандиты? Уже весной состоится премьера и сможете узнать ответ!» — поделился украинский боксер своими впечатлениями о процессе дубляжа на странице Facebook.

На этой неделе к звездной команде дубляжа присоединился популярный исполнитель и мультиартист MONATIK, который озвучивает одного из антагонистов картины — Голову. «Было очень интересно воплотиться именно в той роли, которая является полной противоположностью меня самого. Голова, которую я озвучивал, — один из самых невероятных обитателей Волшебной Страны. Старый и ворчливый, склонный к простудам из-за сидячего образа жизни, он совсем не любит живое общение, предпочитая зомбированных или почивших собеседников. Я же, наоборот, являюсь поклонником активного образа жизни и не могу долго усидеть на одном месте. И самое важное для меня — это живое общение с людьми. А новые эксперименты всегда являются определенным вызовом, и я с интересом подошел к этой задаче!» — раскрыл секреты своего перевоплощения известный украинский артист.

И хотя у персонажа MONATIK’а во втором трейлере нет реплик, во второй части видеоролика звучит один из самых популярных треков музыканта.

Ранее команда проекта представила своим будущим зрителям большой музыкальный сюрприз: 14 февраля, в День всех влюбленных, состоялась премьера клипа «До зірок» на главную песню мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». Ее исполнили солисты группы «Время и Стекло» Позитив и Надя Дорофеева, озвучившие главных героев мультфильма — Руслана и Людмилу. Артисты исполнили саундтрек на украинском языке, а в видео примерили на себя новые образы.

Премьера анимационного фильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» состоится 7 марта 2018 года. Следить за новостями проекта можно на официальной Facebook-странице, в Instagram-аккаунте, и на сайте мультфильма.

Про фильм. Эта удивительная история случилась в славном городе Киеве во времена отважных воинов, прекрасных принцесс и могущественных колдунов. Бродячий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в нее, даже не подозревая, что девушка — дочь киевского князя. Но счастью влюбленных было не суждено продлиться вечно: злой колдун Черномор явился в магическом вихре и на глазах Руслана похитил его возлюбленную, рассчитывая превратить силу ее любви в собственное колдовское могущество. Не раздумывая, Руслан пустился в погоню за украденной принцессой, чтобы, преодолев все преграды и опасности на своем пути, доказать, что настоящая любовь — сильнее магии.

Продюсер Егор Олесов, режиссер Олег Маламуж, сценарист Ярослав Войцешек, режиссер-постановщик Кристиан Коскинен.

Справка. «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» — первый полнометражный мультфильм для украинского и международного проката в производственной линейке анимационной студии Animagrad. Фильм находится на стадии производства, но права на его прокат предварительно проданы на более чем 30 территорий, в том числе Китай, Южную Корею, Францию, Польшу, Болгарию, Германию, а также страны Среднего Востока, Северной Африки и Латинской Америки. Мультфильм «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» стал победителем 9-го конкурсного отбора Госкино, сумма государственного финансирования составляет около 20% от общего бюджета в 95 млн грн.