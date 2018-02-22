Олег Винник вместе с поклонниками готовит уникальную концертную программу

Олег Винник — самый обаятельный член жюри «Х-фактор»-8 и кумир миллионов женщин — поздравит всех дам с праздником весны. 7 и 8 марта в ТРЦ «Терминал» состоятся праздничные концерты под названием «О любви».

Самый востребованный артист страны, пленивший сердца миллионов украинцев своим творчеством, голосом и харизмой, поздравит женщин с праздником весны, подарит яркое светомузыкальное шоу и исполнит любимые хиты своих слушателей.

Специально для этих концертов певец готовит уникальную программу, которая частично будет состоять из песен, выбранных его поклонниками. Организаторы предоставили женщинам возможность составить трек-лист, который они хотят услышать в свой праздник в живом исполнении любимого артиста. Методом голосования на официальных страницах Олега Винника в соцсетях было определено порядка десяти композиций. Вместе с другими песнями, которые останутся сюрпризом, они прозвучат на Ледовой арене ТРЦ «Терминал».

Напомним, в декабре 2017-го Олег Винник стал первым артистом, который выступил на данной концертной площадке. Специально для этого была построена сцена, на ледовой арене разместился партер, а вместе с трибунами и фан-зоной новоиспеченный крытый стадион вместил рекордное для себя количество зрителей, приняв более 4,5 тысяч человек.