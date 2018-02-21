Уже завтра, 22 февраля, на телеканале СТБ выйдет 4 выпуск проекта «Я соромлюсь свого тіла»-5. Эпизод поразит зрителей новыми медицинскими и личными историями, а также вдохновит внешними и внутренними преобразованиями пациентов. Кроме этого, ведущие в прямом смысле растворят мифы о распространении одной из самых известных болезней ногтей. А еще – лично протестируют новейшие из презервативов.

На прием к Екатерине Безвершенко придет Розель Хомутских. Ее огромный живот, который свисает ниже колен, не дает нормально ходить и даже сидеть, по-настоящему шокирует врачей. В ситуации женщины выход один – хирургическое вмешательство. Но можно ли вообще оперировать такую ​​сложную пациентку?

Свое лечение продолжит Вася Попович. В прошлом году парня беспокоили сразу три проблемы – фимоз, плохое зрение и искривленные зубы. Если с первыми двумя проблемами врачи справились довольно быстро, то, чтобы победить генетику и исправить прикус, понадобилось целых полтора года. Удалось ли им наконец заставить парня улыбнуться искренне – увидите в 4 выпуска «Я соромлюсь свого тіла».

Также зрителям станет известно, каких результатов достиг еще один прошлогодний пациент – Андрей Зюлин с множественными переломами челюсти.

Читайте также: «Я соромлюсь свого тіла»-5 выпуск 3: Ославский пригласил пациентку на медленный танец

Кроме того, в медицинский трейлер за помощью обратится 26-летняя Юлия Лукьяненко, которая весит 33 килограмма, а в клинику – 17-летний Святослав Кулявый. После перелома пальца ноготь на ноге парня постоянно врастает. Проблема достаточно распространена, но в случае Святослава осложняется его собственной неаккуратностью. Какими будут последствия пренебрежения простыми правилами гигиены?

И, конечно, эксперименты! На одном из столичных рынков Екатерина Безвершенко предложит покупателям выяснить, могут ли они на глаз отличить грибок ногтей от других похожих на него болезней.

Тему контрацепции затронет Валерий Ославский. Врач приедет на съемки нового юмористического шоу «Вечер с Натальей Гариповой», чтобы протестировать различные виды презервативов. Жидкий, многоразовый, съедобный, презерватив с ароматом, трусы-презерватив – какой из них окажется самым надежным, а который поставит под угрозу ваше здоровье?

Смотрите уже завтра в 20:00 на телеканале СТБ!