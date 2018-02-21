В наше время девушкам уже не нужно мерзнуть зимой в тонких капроновых колготках, чтоб оставаться женственной, или кутать себя в слои громоздкой и неприметной одежды, спасаясь от морозов. Модные тренды грядущего года говорят о том, что хитом этого сезона будут колготки всевозможных цветов, орнаментов и фактур. Редакция сайта СТБ подготовила для вас подборку самых стильных моделей колготок для зимы 2018.

Многослойность

Комбинация черных колготок-сеточек с яркими носками или же вторыми колготками вызывает удивление у многих девушек. Стилисты рекомендуют сочетать однотонные колготки с цветными носками. А вот две пары колгот будут выглядеть неординарно и по-своему интересно.

Колготки в сеточку

Еще с давних времен считалось, что колготки в сеточку – это признак дурного вкуса, но тем не менее они никогда не выходили из моды. Такие колготки будут смотреться по-особенному красиво, только главное – не одевать их под короткую юбку или же платье.

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Колготки с эффектом омбре

Эффект омбре популярный не только в парикмахерском искусстве, но и в мире моды. Колготы с растяжкой цвета гармонично будут сочетаться с короткими шортами, кожаной юбкой или коротким платьем. В классическом стиле можно подобрать модель в универсальной цветовой гамме. Это плавный переход от белого к серому или же от пепельного к черному цвету.

Цветочные принты

Принты с цветами очень актуальны в 2018 году. Яркие краски на колготах подарят вам положительные эмоции в пасмурные зимние дни, а возможные варианты в теплых пастельных тонах сделают ваш образ женственным и нежным.

Колготки с имитацией чулков

Ультрамодные колготки с имитацией чулков понравятся и скромным девушкам, и любительницам соблазнительных нарядов. Такие колготки вы можете использовать при создании образа на какую-то вечеринку или мероприятие. Поспешите пополнить ваш гардероб, ведь такой элемент одежды подходит как для официально-делового, так и для рабочего образа.

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