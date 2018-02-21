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Телеканал СТБ / Когда начинается Великий пост 2018

Когда начинается Великий пост 2018

Телеканал СТБ

Перед светлым праздником Воскресения Христова христиане придерживаются Великого поста. Каждый год даты поста меняются в зависимости от самой Пасхи. В этом году он выпадет на период с 19 февраля по 7 апреля. Детальнее о Великом посте читайте в нашем материале.

В 2018 году Пасху отмечают 8 апреля, а Великий пост начинается 19 февраля и длится до 7 апреля. В этот период люди очищаются не только физически, но и духовно: стараются не ругаться, не обсуждать, а также вести скромный образ жизни в еде, в одежде и в отношениях.

Что нельзя есть?

Во время Великого поста необходимо исключить:

  •  мясо;
  •  рыбу (но есть определенные дни, когда можно употреблять);
  •  молочные продукты;
  •   сдобную выпечку;
  •  алкоголь.

Что можно есть?

Фрукты и овощи. Основа вашего питания на период Великого поста – это вареные и тушеные овощи.  Ваши блюда можно разнообразить морковью, свеклой, капустой и картошкой. Также не запрещено употреблять яблоки, бананы, цитрусовые и все сезонные фрукты.

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Белок. Мясо, яйца и молочные продукты содержат большое количество белка. Для того, чтобы ваш организм не испытывал недостаток белка, следует употреблять арахис, чечевицу, а также бобовые продукты.

Каши. Если вы привыкли есть кашу на молоке и с маслом, то на время поста придется об этом забыть. В рацион следует включить все виды круп, но варить исключительно на воде.

Что еще нельзя делать?  

Время Великого поста лучше расценивать в качестве позитива, а не негатива. Пост состоит не из того, в чем себя ограничиваем (не есть мяса, не смотреть телевизор, не ходить на вечеринки и другое), а из того, на что тратим время и усилия. Все ограничения могут быть ценными не сами по себе, а как средства для нашего духовного роста. Аскетические усилия открывают нам свободу. Главное же в духовной жизни — это делать всем добро и любить людей, жить не ради себя, а для других.  Можно найти много полезных дел, которые не требуют особых усилий: собрать вещи для детского дома, сделать что-то по хозяйству, приготовить ужин родителям, разобрать завалы в кладовке, просто проводить каждый вечер полчаса со своими детьми. На самом деле это несложные вещи, но очень важные для нашей духовной жизни.

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