Финалист Нацотбора на Евровидение-2018 LAUD поделился с stb.ua своими мыслями о конкурентах и ​​рассказал о подготовке к финальному этапу песенного конкурса. Подробнее об этом вы можете узнать из нашего материала.

Певец LAUD, который в первом полуфинале Нацотбора получил наивысший бал и попал в финал, пришел на второй этап песенного конкурса, чтобы посмотреть на выступления своих коллег и по совместительству соперников.

«Я пришел сегодня, чтобы посмотреть на всех и в то же время принять участие в жеребьевке для финала», — сказал певец.

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По словам исполнителя, во втором полуфинале ему больше всего понравилась группа KADNAY. «Мне кажется, они (KADNAY. — Прим. ред.) вне конкуренции сегодня», — отметил LAUD.

Также для себя певец отметил выступления MELOVIN и группы Yurcash. Однако, по его мнению, конкурсная песня Yurcash, хоть и уникальная, но не дотягивает до уровня Евровидения.

Напоследок LAUD отметил, что сейчас он активно готовится к финалу и совершенствует свой номер.

«Будем впечатлять в первую очередь вокалом и музыкальной частью, а также самой песней», — подытожил певец.

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