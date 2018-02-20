Новогодние праздники уже успешно закончились, и следом за веселым январем идет жадный на выходные дни февраль. Официальных праздников в феврале 2018 нет, поэтому украинцы будут отдыхать только в традиционные выходные дни — субботу и воскресенье.

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Никаких сокращенных предпраздничных дней или официальных праздников в последнем месяце зимы, к сожалению, нет. Но, хоть это и самый короткий месяц в году, все же для нас он принесет немало любимых народных праздников.

14 февраля отмечаем День святого Валентина. В этот романтический праздник более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в чувствах, дарят “валентинки” и тематические подарки.

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Некоторые украинцев 16 февраля празднуют Китайский Новый год – восточный праздник, который отмечается не только в азиатских странах, но и во всем мире. В этот день проводятся народные гулянья, ярмарки, костюмированные танцы и маскарадные уличные парады.

Еще с давних времен отмечают такой праздник, как Масленица. Постоянной даты у неё нет, так как она начинается за 7 недель до наступления Пасхи. В 2018 году Масленица продлится с 12 по 18 февраля. Всю неделю принято выпекать блины и угощать ими своих близких и друзей.

Количество рабочих дней в феврале 2018: 20

Количество выходных дней в феврале 2018: 8