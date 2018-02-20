Телеканал СТБ вышел в финал международного Нью-Йоркского телефестиваля

СТБ – единственный из украинских телеканалов – вышел в финал масштабного международного фестиваля в сфере телевидения и кино «New York Festivals World’s Best TV & Films». В номинации «Криминальная драма» за самые высокие награды впервые будет бороться проект «Следствие ведут экстрасенсы» с выпуском «СМС от покойницы».

«New York Festivals World’s Best TV & Films» («Нью-Йоркский фестиваль лучшего мирового ТВ и кино») – один из самых статусных фестивалей в сфере кино и телевидения с 50-летней историей. В этом году в рамках конкурса представлены десятки тысяч работ из 166 стран мира. Они оцениваются в онлайн-режиме группой опытных экспертов, отмеченных отраслевыми наградами (их более 200 человек). Среди производителей, которые принимают участие в фестивале, – признанные лидеры мировой теле- и киноиндустрии: CNN, ABS-CBN, BBC Worldwide, Discovery, NETFLIX, HBO.

В номинации «Криминальная драма» за самые высокие награды фестиваля (золотая, серебряная и бронзовая медали) будет бороться один из выпусков проекта «Следствие ведут экстрасенсы» – «СМС от покойницы», который вышел в эфире СТБ 5.02.2017. Программа уже является финалистом фестиваля в жанре «Криминальная драма» и получит соответствующий сертификат.

«СМС от покойницы» – очень мощный по драматургии эпизод. История начинается с самоубийства красивой и успешной девушки. К нам за помощью обратились ее родители, чтобы узнать, что произошло с их дочерью на самом деле. Никто из близких не мог понять, почему благополучная во всех смыслах девушка, выпускница Сорбонны, решила свести счеты с жизнью. Когда наша команда вместе с экспертами и экстрасенсами взялась за дело, мы были шокированы: подобных смертей молодых женщин было несколько! Как оказалось, все жертвы жили с одним молодым человеком, известным столичным фитнес-тренером. В ходе расследования мы нашли девушку, которой удалось выжить, и записали с ней эксклюзивное интервью. Нам не верилось, что все это происходит в реальной жизни, а не в кино», – рассказывает Юлия Федец, директор ТО, создающего проект «Следствие ведут экстрасенсы». Финалистами 2018 года в жанре криминальной драмы стали 8 стран-участниц – Австралия, Китай, Япония, Новая Зеландия, Испания, Тайвань, Уэльс и Украина.

«Быть среди профессионалов кино- и телеиндустрии, которые производят контент самого высокого качества, для нас – очень почетно. Выход в финал международного фестиваля такого серьезного уровня свидетельствует о том, что СТБ не уступает лидерам мирового рынка по креативу и работе с такими сложными жанрами, как драма и детектив. Высокая оценка нашей работы более 200 лучшими специалистами со всего мира – это огромное достижение телеканала и большая честь для всей нашей команды», – добавила Юлия Федец.

Победителями предыдущих лет в номинации «Криминальная драма» являются:

2014 г. – телесериал «Острые козырьки» (Великобритания) – Гран-При;

2016 г. – телесериал «Метод» (Россия) – золотая медаль.

Победители предыдущих лет от Украины:

2011 и 2016 гг. – визуальные эффекты;

2016 г. – телефильм «Битва за Севастополь»;

2016 г. – д/ф «Аэропорт».

Церемония награждения состоится на ежегодной выставке Национальной Ассоциации Телерадиовещателей (NAB Show) в Лас-Вегасе 10 апреля 2018 года. В этом году программа предоставит каждому участнику возможность общения с самыми креативными представителями теле- и киноиндустрии.

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