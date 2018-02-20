Этой зимой прячем подальше массивные ботинки и нарочито грубые сапоги, а вместо них наслаждаемся женственностью во всех ее проявлениях! Перфорация, блестки, декоративные элементы и прочие девчачьи украшения снова занимают лидирующие позиции в обувных трендах грядущего сезона. Как выглядит модная зимняя обувь 2018?

Главными хитами самого холодного сезона обещают стать элегантность и аккуратность. Впрочем, это не мешает дизайнерам по-прежнему предлагать дерзкие, и даже футуристические сочетания. Мех с кожаными пряжками, необычные расцветки и текстуры, холодный блеск металлика и хищные принты, высокие шнуровки и геометрические формы – одним словом, этой зимой каждая модница найдет, чем пополнить свой гардероб. Смелые эксперименты, вдохновленные модными показами, или сдержанная классика? Решать вам!

Красный

Модную зимнюю обувь 2018 невозможно представить без самого рокового цвета – красного. В этом сезоне дизайнеры домов Victoria Beckham, Tod’s, Prada, Missoni предлагают вдохновляться оттенками алого и бургунди. Яркая красная обувь способна добавить перчинку даже в самый скучный наряд.

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Футуристический блеск

Тренд на холодное серебряное сияние не обошел стороной и теплую обувь. На каждый день советуем подобрать сдержанную модель с неброским серебристым покрытием. Если же хочется блеснуть во всех смыслах этого слова, отдайте предпочтение ботильонам, которые покрыты стразами или крупным мерцающим напылением. Правда, крой у такой эпатажной обуви должен быть лаконичным. Вдохновение можно найти в коллекциях Saint Laurent, Osman, Chanel, Missoni, Mary Katrantzo.

Необычные каблуки

Тенденция, которая прослеживается уже несколько сезонов подряд, – желание дизайнеров разнообразить вид и форму каблука. Модная зимняя обувь 2018 также не обходит стороной эту изюминку. Присмотритесь к моделям, в которых каблук украшен резными узорами или аппликациями, как, например, у Dolce & Gabbana. Более повседневное решение – каблук, слегка выгнутый под стопу. Такую идею предложили бренды Aquilano Rimondi и Christian Dior.

Кроме того, на радость всем тем, кому надоело балансировать на скольких зимних тротуарах в сапогах на шпильке, в моду возвращаются грубоватые устойчивые каблуки неправильной формы. Удобно и стильно!

Хочу в Америку

В грядущем сезоне на вершине популярности все так же остается американское настроение. Ковбойские ботинки на толстой подошве, яркие тематические принты, обилие пряжек и застежек – и попадание в тренд обеспечено. Боитесь выглядеть банально? Выбирайте модели смелых расцветок с вышитыми узорами.

Шнуровка

Высокие сапоги на шнуровке идеально вписываются практически в любой образ. Этой зимой обращайте внимание на декор в виде жемчужин и металлических вставок. Кстати, вместо классических шнурков вполне можно использовать бархатные или шифоновые ленты.

Ботфорты

Макси-наряды буквально захватили модные подиумы. Аналогичная тенденция и в отношении обуви – обратите внимание на ботфорты. Однако если сапоги-чулки могут позволить себе только обладательницы исключительно стройных ножек, то ботфорты с широким голенищем-гармошкой будут превосходно смотреться даже на женщинах пышных форм. Любые декоративные элементы и акценты только подчеркнут безупречный вкус.

Модная обувь весны 2018 – ботильоны, плавно переходящие в носки в рубчик, будут не менее актуальны будущей зимой. Рекомендуем присмотреться и к сапогам, щедро украшенным различными граффити, надписями и логотипами. Поклонницам классики точно придется по душе лаконичность из коллекций Missoni, Max Mara, Maison Margiela, Balenciaga, Christopher Kane. Модные дома предлагают носить сдержанные белые модели без единого украшения. Впрочем, что бы вы ни выбрали, не забывайте, что зимняя обувь должна быть в первую очередь теплой и комфортной. Пусть январь, февраль и март будут стильными и уютными!

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