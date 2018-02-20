17 февраля состоялся второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018. Девять участников конкурса показали свои песенные шоу, чтобы доказать, что именно они достойны быть в финале. Что осталось за кадром второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018 — читайте в нашем материале.

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Как и в первом полуфинале, так и во втором, эмоции конкурсантов не утихали: они заметно нервничали, хотя и держались достойно и профессионально. Первой выступила INGRET со своей песней «Save my planet». Шоу, которое представила девушка, не особо впечатлило жюри. Больше всего им не понравилось, что исполнительница, которая имеет достаточно сильный голос, в песне перешла на рэп. За кулисами певица призналась, что слишком волновалась, но не сильно переживает из-за критики, прозвучавшей от членов жюри.

«Понимаете, они мою жизнь не изменят. У каждого есть свое мнение. Например, я могу сказать, что мне нравится ваша серая кофта, могу сказать, что не нравится. Но это не заставит вас прекратить ее носить», — прокомментировала артистка.

Под вторым номером выступил MELOVIN, который исполнил композицию «Under the ladder». Публика бурными аплодисментами встретила его выступление. Ведущий шоу Сергей Притула сравнил певца с Олегом Винником. Мол, оба пользуются немалой популярностью, особенно среди прекрасной половины человечества. По словам самого исполнителя, не нужно сравнивать артистов между собой, ведь каждый талантливый по-своему. Тем не менее, поклонникам всегда виднее, подчеркнул певец.

«Мне иногда кажется, что эти люди намного сильнее, чем я. В какой-то степени, я считаю, что они делают меня сильным человеком. И если бы они меня таковым не делали, я бы здесь не находился, я бы не выступал», — сказал о своих фанах MELOVIN.

Однако не только поклонники творчества певца оценили его выступление, но и жюри. Благодаря этому MELOVIN попал в финал.

Третьей выступила JULINOZA. Девушка играла на клавишах, исполняя философскую песню «Hto ya?». Однако глубину, которую хотела донести певица, не оценили ни судьи, ни зрители. В результате она заняла предпоследнюю позицию в голосовании.

С четвертым номером на сцену вышла TAYANNA с песней о несчастной любви «Леля». Жюри не сильно критиковало певицу, наоборот, отметили, что, в отличие от прошлого Нацотбора, исполнительница сделала правильные выводы и выросла профессионально. По словам Евгения Филатова, TAYANNA не хватило лишь эксперимента, с чем исполнительница не согласилась.

«Критика всегда нужна, но я считаю, что мы уже проэкспериментировали. Потому что мы сделали такое неоретро. Мы переделали украинскую народную музыку, и эта песня была написана по мотивам коломыек черновицких и Западной Украины», – прокомментировала TAYANNA.

Несмотря на незначительные замечания, певица все же прошла в финал.

Пятым выступила группа KADNAY с треком «Beat of the universe». Ребята удивили жюри своим выступлением в хорошем смысле и получили исключительно позитивные отзывы. Оценили работу музыкантов и зрители, благодаря которым группа заняла третье место во втором полуфинале, что открыло им дорогу в финал.

Под номером 6 на сцену вышла группа Yurcash, которая исполнила рок-оперу «Stop killing love». Музыканты были одеты в длинные рубашки с мешковатыми кардиганами, которые напоминали библейские времена. Песня звучала в нескольких переходах от медленного темпа к быстрому. Мнения членов жюри касательно этого выступления разделились. В частности, Джамала и Филатов оценили исполнение группы в 3 балла, а Данилко — в 5. По его мнению, Yurcash развивается, его выступление было достаточно ярким, но он не уверен, что в Европе готовы к такому шоу.

Седьмым поднялась на сцену группа Mountain Breeze. Ребята зажгли зал своим выступлением, однако до финала не дошли. По мнению жюри, им не хватило опыта, однако за такими молодыми талантливыми артистами — будущее, подчеркнули судьи.

Предпоследней выступила ILLARIA. Певица была одета в нежно-молочное платье с необычной короной на голове в виде переплетенных золотистых веток. Девушка заняла 5 место и уже во второй раз не попала в финал (в прошлом году певица уже пробовали свои силы в Нацотборе).

Закрыли второй полуфинал артисты группы DILEMMA с веселой песней «На паті». Как и обещали музыканты, на сцене они устроили настоящий движ, однако желаемой победы это им не принесло: жюри оценило их выступление в 1 балл, зрители — в 2. Притула сравнил ребят с группой 90-х «Иванушки International». Однако артисты не сильно расстроились. За кулисами музыканты сказали, что считают свое выступление достойным, и тому подтверждение — 2 млн просмотров их клипа «На паті» на YouTube.

Победители второго полуфинала MELOVIN, KADNAY и TAYANNA встретятся 24 февраля в финале с победителями первого этапа Нацотбора — The Erised, LAUD и VILNA, — чтобы побороться за возможность поехать в Лиссабон за первым местом для Украины.

Все песни участников второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018

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