У каждого имени есть своя история и тайна. Много святых совершили чрезвычайные подвиги, чтобы люди смогли с гордостью носить их имена. В нашем материале вы узнаете некоторые факты из жизни святых, имя одного из которых вы, возможно, носите. Читайте список именин в период с 19 по 25 февраля

19 февраля



Евгений



Евгений Севастийский известен за свои заслуги в религии христианства. Он был подвергнут Великому гонению вместе с Авксентием, Мардарием и Орестом. Когда Евгений увидел, как страдает его друг Еврастий, он набрался смелости и терпения и отказался повиноваться римским властям. Из-за того, что он в открытую заявил о своей вере, был казнен. Евгению Севастийскому молятся за снисхождении Святого Духа, укрепление веры, умение правильно увидеть ситуацию, а также о помощи в бедах, напастях, скорби, в бедности и нужде.

20 февраля



Петр

Апостол Петр, называвшийся прежде Симоном, был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской и братом апостола Андрея Первозванного, который и привел его к Христу. В свое время его призвал Спаситель, когда тот ловил рыбу на Генисаретском озере. Он всегда выражал особенную преданность и решительность, за что и удостоен был особенного приближения к Господу вместе с апостолами Иаковом и Иоанном Богословом. Апостол Петр очень сильный и душевно закаленный. Он один из первых признал в Иисусе Мессию. Свое отречение от Господа накануне его распятия апостол Петр омыл горькими слезами раскаяния. Хотя прошло много времени, но он все-таки восстановил его в апостольском достоинстве.

21 февраля



Андрей

Одного из известных мучеников зовут Андрей Первозванный. Святой один из первых последовал за Христом. После него же последовал и его брат — апостол Петр. Андрей Первозванный сразу же решил последовать за Христом, став Его учеником. Все время апостол проводил со Спасителем как в служениях, так и в проповедях. После того, как Господь умер крестной смертью, Андрей явился на Елеонскую гору. Также он одним из первых окрестил Украину: прошел путь от Черного моря к северу вдоль Днепра, установив здесь крест.

22 февраля

Валентина

Святая Валентина приняла мученическую смерть от Фирмилиана. Она была девственницей, и ее телесная и душевная красота гармонично сочетались. По обвинению в непочитании языческих богов святую Валентину привели на суд к Фирмилиану, и тот приказал ее принести в жертву идолам. С этой целью девушку повели в языческий храм, стоявший неподалеку от судилища. Но когда ее привели в храм, то вместо того, чтобы принести жертву идолам, она смело бросила на жертвенник камень и повернулась к пылающему на нем огню спиной. Тогда Фирмилиан пришел в ярость и повелел нещадно избить ее, а затем приговорил ее к усечению мечом.

23 февраля



Галина

Мученица Галина родилась в Коринфе в начале III века. Святая Галина встретила праведного старца Кондрата, который обратил ее в веру в Христа. Во время гонения на христиан, по приказу нечестивого императора Декия верующих стали подвергать мучениям. Позже в Коринф прибыл военачальник Иасон, который схватил Кондрата вместе с его учениками, среди которых была и праведная Галина, и бросил их в тюрьму. Пытки не принесли желаемого результата и узников бросили на съедение диким зверям, но те не трогали мучеников. Однако это не остановило гонителей. Праведников привязали за ноги к колесницам и поволокли по городу, а толпа бросала в них камни. Первых из мучеников выволокли за город, чтобы казнить. Их приговорили к усечению мечом. На месте казни святые попросили себе немного времени для молитвы, а потом один за другим стали подходить к палачу, склоняя голову перед поднятым над ними мечом.

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24 февраля



Георгий

Святой великомученик Георгий Победоносец родом из Каппадокии, вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии. Поступив на службу в римское войско, святой Георгий был замечен императором Диоклетианом и принят в его стражу со званием комита — одного из старших военачальников. Подвиги и чудеса великомученика Георгия умножали число христиан, поэтому Диоклетиан решил сделать последнюю попытку заставить святого принести жертвы идолам. Начали готовить судилище при капище Аполлона. В последнюю ночь святой мученик усердно молился, а когда задремал, увидел самого Господа, который поднял его своей рукой, обнял и поцеловал. Спаситель возложил на главу великомученика венец и сказал: «Не бойся, но дерзай и сподобишься царствовать со Мною». Наутро в судилище император предложил святому Георгию новое испытание – стать своим соправителем. Святой мученик с притворной готовностью ответил, что императору с самого начала следовало не мучить его, а оказать подобную милость, и при этом выразил желание немедленно идти в капище Аполлона.

25 февраля



Анна

Родилась в Риме от благочестивых родителей, которые воспитали ее в христианской вере. Как-то святая дева воскресила своей молитвой умершего, который стал прославлять Бога. И от этого 160 человек уверовали во Христа, крестились, а спустя некоторое время язычники отсекли им и воскрешенному юноше головы. Тогда святая мученица Анна была предана жестоким мучениям, после которых ей воткнули в гортань меч, от чего она и предала свой дух Господу. Молясь у гроба Анны, от рук язычников пострадала ее ровесница Эмерентиана, которую похоронили вблизи святой. Много лет спустя дочь Константина Великого Констанция исцелилась от тяжелой болезни на гробе мученицы, сведя в благодарность на месте ее захоронения церковь во имя святой, а затем построила также женский монастырь.

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