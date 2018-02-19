«Наречена для тата»: звездные гости в выпуске 4!

Выпуск 4 «Наречена для тата» от 20.02.2018 приготовил для зрителей много сюрпризов. Готова ли Таня принять сельскую жизнь? Чего Юлия требует от Михаила? И как Люда попробует изменить жизнь Павла и Даши? Все подробности раскроет 4 выпуск!

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Пары продолжают налаживать взаимоотношения и учиться быть друг с другом. У всех это получается по-разному. Готов ли каждый из участников идти на компромиссы? Об этом в четвертом выпуске.

Таня решила серьезно поговорить с Юрой об их дальнейшей совместной жизни. Девушка рассказала, на какие уступки готова идти, и чего хочет взамен. Для Юры такой откровенный разговор стал неожиданностью. Готов ли он сделать шаг навстречу Тане?

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В прошлом выпуске «Наречена для тата» Павел сказал Людмиле, что Даше не хватает женского воспитания. Он хотел бы, чтоб девочка немного преобразилась. Люда решила не откладывать эту просьбу и немедленно приступить к ее выполнению. Что из этого получилось, а также, какой сюрприз девушка подготовила для семьи Ткаченко, расскажет 4 выпуск!

Юля ненамеренно поставит Михаила в неловкое положение. У пары случится конфликт, свидетелем которого станет Зоя. Чем невеста обидит Михаила, узнаете уже во вторник, 20.02.2018, в 20:00 на телеканале СТБ.

А также сюрприз — звездные гости в выпуске 4 «Наречена для тата»!

Смотрите выпуск 4 «Наречена для тата» 20.02.2018 в 20:00 на телеканале СТБ!