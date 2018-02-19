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Телеканал СТБ / Как питаться в Великий Пост

Как питаться в Великий Пост

Телеканал СТБ

Великий пост — самый значимый пост для всех православных христиан. В 2018 году он начался 19 февраля и продлится до 7 апреля. Соблюдая пост в течение семи недель, верующие очищаются не только телесно, но и духовно. Как питаться во время Великого поста и какое меню составить – читайте в нашем материале.

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В 2018 году Пасху отмечают 8 апреля, а Великий пост начинается 19 февраля и длится до 7 апреля. Период 48 дней состоит из 40 дней, которые обозначают время, проведенное Иисусом в пустыне, а последняя неделя Великого поста, которые еще называют Страстной седмицей, являются символом последних дней жизни, проведенных Христом на земле.

Считается, что Великий пост дан верующим для раздумья о своих поступках и раскаяния в грешных делах. В этот период нужно много молиться и уберегать себя от скверных мыслей и поступков. Через физическое воздержание православные христиане очищают свою душу.

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Правила во время Великого поста

Для начала мы поделимся с вами главными правилами предпасхального поста. Во-первых, необходимо ограничить употребление алкоголя, отгородить себя от шумных компаний. Во-вторых, следует воздерживаться от ссор и избегать осуждений. Также в этот период нельзя венчаться.  

Период Великого поста делится на 4 периода:

  • 40 дней – время пребывания Иисуса Христа в пустыне
  • 6 суббота поста – Лазарева суббота
  • 6 воскресение поста – вход в Иерусалим
  • Страстная неделя

Чтобы подготовить тело и дух к празднованию светлого дня Пасхи, верующим необходимо придерживаться не только поста, но и уделять время молитвам и исповедям. Еще существуют традиции, которых стоит придерживаться в Страстную неделю. Каждый день этой недели принято называть Великим, то есть Великий понедельник, Великий вторник и так далее.

Первый день Страстной недели следует посвятить своему жилью, то есть помыть его и почистить. В Великий вторник нужно подготовить одежду и гладить белье. Великая среда предназначена для хозяйственных дел. Также в этот день необходимо подготовить все, что требуется для росписи писанок.

В Великий четверг, или, как принято его называть, Чистый четверг,  нужно выпекать куличи, перед их приготовлением необходимо прочитать молитву и подготовить тело к Пасхе, то есть помыться. В день Великой пятницы запрещается есть, петь песни, шить и резать. В Великую субботу хозяйки трудятся на кухне и раскрашивают яйца.

О приеме пищи в Великий пост

Приемы пищи во время Великого поста прописаны в Монастырском уставе.

Понедельник, среда и пятница – это дни сухоядения. То есть тем, кто решил строго соблюдать пост, можно есть лишь черный хлеб, фрукты и овощи, а пить – компоты и воду. Также разрешено немного орехов и зелени.

Вторник и четверг – дни горячих блюд. Нельзя употреблять масло даже при приготовлении каши или тушеных овощей.

А вот в выходные дни, субботу и воскресенье, можно позволить себе немного растительного масла и этим разнообразить рацион.

Также нельзя употреблять в пищу  мясо, молочные продукты, яйца и масло (кроме определенных дней).

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Нюансы Великого поста

Казалось бы, всё просто, но существуют дни, когда разрешается рыба и вино.

  • Понедельник первой недели поста. Он также называется чистый понедельник. В этот день у православных принято полностью отказаться от еды.
  • Середина поста, или День средокрестной среды. Позволительно выпить чуть-чуть натурального вина (без спирта).
  • В День святых сорока мучеников – 22 марта – тоже можно добавить в пищу постного масла.
  • В Вербное воскресение – 1 апреля – меню можно разнообразить морепродуктами, икрой, растительным маслом и вином.

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Важно также понимать, что пост – это не диета. С каждым днём в течение семи недель человек за счёт очищения поднимается по так называемой лестнице  к таинству Святого Воскрешения Господня. В  религиозном смысле Великий пост – своего рода проверка на истинность верований человека.

Но если вы болеете, то пост соблюдать необязательно. Также это касается детей до 7 лет, девочек-подростков, беременных и кормящих женщин, а также пожилых. Менее жесткий пост разрешен и тем, кто решился поститься впервые.