В эту субботу, 17 февраля, окончательно определилась шестерка финалистов Нацотбора на Евровидение-2018. Журналисты сайта stb.ua пообщались с гостями второго полуфинала и разузнали, какие исполнители запомнились им больше всего. О своих впечатлениях от выступлений участников рассказала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла», акушер-гинеколог Людмила Шупенюк.

Ведущая крупнейшего медицинского проекта в Украине посетила второй полуфинал Нацотбора вместе со своим мужем – психологом Орестом Шупенюком.

«На самом деле я давно не бывала на таких мероприятиях и получила неимоверное удовольствие, – поделилась Людмила. – Вы знаете, я занимаюсь лечением тела, а сегодня это было лечение души. Потому что есть тот заряд, то наполнение, которое может получить со сцены каждый человек».

Также врач «Я соромлюсь свого тіла» выделила конкурсантов, которые понравились ей больше всего:

«Конечно, зацепила ILLARIA. У нас душа украинская, поэтому не отреагировать на ее пение просто невозможно. Плюс видно, что она сама очень светлая, яркая и интересная. Приятно на нее смотреть. Понравилась и певица TAYANNA».

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Похвалил проект TAYANNA и Орест Шупенюк: «TAYANNA – это голос, артистизм, блестящая подача, женственность…»

Напоследок супруги отметили, что не было исполнителей, выступления которых не тронули бы их в той или иной мере. Кроме того, они остались довольны работой членов жюри, а также ведущего Сергея Притулы.

Больше о впечатлениях Людмилы и Ореста Шупенюк узнаете из видео:

Финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Смотрите онлайн в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканале СТБ или UА:Перший.

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