Евровидение-2018: ALEKSEEV представит Беларусь на конкурсе

Украинский певец ALEKSEEV стал официальным представителем Беларуси на Международном песенном конкурсе Евровидение-2018.



ALEKSEEV с песней «Forever» победил в субботу в финале белорусского нацотбора, участие в котором приняли 10 конкурсантов: 1. Adagio; 2. ALEKSEEV; 3. Shuma; 4. Napoli; 5. Анастасия Малашкевич; 6. Гюнешь; 7. Радиоволна; 8. Alen Hit; 9. Lexy Weaver; 10. Кирилл Гуд.

Киевлянин стал абсолютным лидером зрительского голосования — 5 тыс. 184 голоса, или 12 баллов. Жюри также оценило выступление артиста в 12 баллов.



Ранее ALEKSEEV планировал участвовать в отборе на Евровидение от Украины, однако позже отозвал свою заявку. Причины такого решения представители артиста комментировать отказались.

Также в субботу в Киеве определилась шестерка финалистов национального отбора на право представлять Украину на Евровидении-2018.