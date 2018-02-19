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Телеканал СТБ / Евгений Филатов озвучил ошибки и достижения Нацотбора

Евгений Филатов озвучил ошибки и достижения Нацотбора

Телеканал СТБ

Известный продюсер и член жюри Нацотбора на Евровидение-2018 Евгений Филатов в своем блоге прокомментировал второй полуфинал, прошедший в субботу. Подробнее его мнение о выступлениях участников читайте в нашем материале.
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Евгений Филатов отметил, что все победители второго полуфинала — люди, которые уже не первый раз попали на сцену Нацотбора. «Опыт, который уже получили эти артисты, и работа над ошибками, которую они провели, заметен невооруженным взглядом», — написал композитор.

Так, по его словам, MÉLOVIN, который в прошлом году получил низкий балл от жюри и высокий — от зрителей, на этот раз показал отличный номер. «Во время выступления MÉLOVIN создалось впечатление что это — абсолютно бесстрашный молодой человек, который уже очень уверенно чувствует себя на сцене во время телеэфиров и конкурсов. Номер, который он показал, был сделан с учетом всех критериев для такого рода конкурсов — формат песни, а также заигрывание в припевной части с помощью запоминающихся слогов. По-моему, артист просто блестяще справился со своей задачей», — пишет Филатов.

TAYANNA, по его словам, в противовес прошлогодней грустной песне на английском языке представила достаточно веселую песню на украинском, и хотя теперь жюри рекомендовало ей все-таки попробовать английский вариант текста, “работа была проведена, и результат налицо”.

А выступление группы KADNAY композитор назвал высококлассным шоу, “которое напомнило трейлер к полнометражному блокбастеру, где все нагнетается, где тебе не дают заскучать, где постоянно что-то происходит: хореография, музыка, танцы”.

JULINOZA — это настоящая живая музыка в широком спектре

“А вот решение некоторых исполнителей — идти на конкурс с принципиально своим творчеством — я бы отнес к главным и самым критическим ошибкам Нацотбора. Не думая о каком-то стилистическом регламенте, опыте прошлых лет и о звучании Евровидения в целом, получить высокий балл невозможно. Это мы увидели на примере таких групп как, например, The Вйо и Yurcash”, — прокомментировал Евгений Филатов.

В то же время член жюри Нацотбора отметил выступление JULINOZA. “Если бы вчера я был телезрителем и у меня была возможность отправить SMS за своего фаворита, я бы отправил его за JULINOZA. У меня не было никаких комментариев к ее музыкальному произведению, потому что песней я, к сожалению или к счастью, назвать это не могу. Это именно тот прецедент, когда человек идет на конкурс со своим творчеством и со своим видением, которое может разниться с мнением судей, довольно прагматично выбирающих композицию. Но это моя личная симпатия и это больше чем конкурсная песня”, — написал композитор.

По результатам Нацотбора в финал пробилась шестерка конкурсантов: MELOVIN,  группа KADNAY, TAYANNA, LAUD, VILNA и группа The Erised. Финальная битва за право представлять Украину на Международном песенном конкурсе Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Телеканал СТБ будет транслировать финал Нацотбора на Евровидение-2018 онлайн.