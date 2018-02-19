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Телеканал СТБ / «Давай поговоримо про секс»-4: жена подозревает мужа в измене с мужчиной

«Давай поговоримо про секс»-4: жена подозревает мужа в измене с мужчиной

Телеканал СТБ

Уже завтра, 20 февраля, зрители телеканала СТБ познакомятся с героями шоу «Давай поговоримо про секс»-4 — Натальей и Владимиром. Жена подозревает возлюбленного в измене с… мужчиной, ведь Владимир активно переписывается с парнями на гей-сайтах. Эксперты шоу помогут разобраться, неужели герой поменял ориентацию спустя 10 лет брака, а также расскажут, как распознать бисексуальность партнера.

Безымянный (1)

В студии шоу «Давай поговоримо про секс»-4 в выпуске «В постели с бисексуалом» появятся супруги  Наталья и Владимир. Последнее время героиня перестала чувствовать себя любимой женщиной. Муж регулярно задерживается на работе до поздней ночи и, по мнению жены, что-то от нее скрывает. А интимная жизнь пары стала механической и нерегулярной, причем Владимир начал отдавать предпочтение анальному сексу вместо традиционного.

Женщина  решила провести собственное расследование и  обнаружила, что её благоверный  ведёт интимные переписки в интернете не только с женщинами, но и с мужчинами на гей-сайтах! Владимир уверяет жену, что это не более чем интересное для него общение и измен никогда не было, но Наталья сомневается в правдивости слов супруга.

Зачем Владимир зарегистрировался на гей-сайтах?  Действительно ли он  скрывает от супруги свою нетрадиционную ориентацию? И готова ли будет Наталья к той правде, которую так хочет узнать? Какие пристрастия в сексе могут свидетельствовать о нетрадиционной ориентации вашего партнёра?

А также узнайте из первых уст, за какими услугами обращаются женатые украинские мужчины к проституткам-транссексуалам?

Более того, Дима Коляденко расскажет, почему он подозревал свою экс-супругу в бисексуальности.

И не пропустите наш шокирующий эксперимент, результаты которого покажут, сколько алкоголя надо выпить мужчине, чтобы сменить ориентацию?

Смотрите выпуск 4 «В постели с бисексуалом» шоу «Давай поговоримо про секс»-4  уже завтра в 24:00!