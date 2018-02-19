19 февраля в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует пятисерийный спецпроект «Україна – це Європа» корреспондента Мирослава Отковича. Цикл сюжетов посвящен четвертой годовщине Евромайдана. В его основе – истории простых людей, которые приходили или даже приезжали на Майдан из других стран с целью построить Европу в Украине.

«Україна – це Європа» – именно с этим лозунгом восстали миллионы украинцев четыре года назад. А сегодня тысячи из них выехали за границу в поисках лучшей жизни. Но есть среди них и те, которые возвращаются обратно, ведь понимают: Евромайдан нужно начинать с себя. Новый спецпроект программы «Вікна-новини» – это напоминание о том, что украинцы и здесь, и за рубежом стремятся, чтобы главный лозунг Евромайдана таки стал действительностью.

«Наш сериал о людях. О наших с вами ценностях и о том, можно ли любить свою страну на расстоянии. Герои спецпроекта – это пассионарии, которым, к сожалению, не всегда хватает места в Украине. Они не знакомы между собой, но их всех объединяют ценности Майдана: желание жить достойно, честно и не кривить душой. Кричать «измена» или «победа» – это не для них. Они выступают за жесткий контроль властей в сфере проведения реформ, одновременно соглашаются, что на их реализацию требуется время», – рассказывает автор спецпроекта Мирослав Откович.

Телезрители увидят истории пяти героев программы, для которых европейский выбор – не просто слова. Среди них:

Медики Юрий и Зина, которые во время революции работали в Киевском институте сердца. Они верили в идеалы Майдана, а также быстрые и кардинальные изменения в стране. Но не дождались их, поэтому иммигрировали в Португалию. Юрий – простой человек из Львовской области, который давным-давно переехал на заработки в Италию. Он перевез туда детей и уже там стал дедушкой. После декабрьского избиения студентов сорвался и прилетел обратно в Украину. На Майдане пробыл недолго, но понял, что ему не безразлично, какое будущее ждет его родину. Он стал волонтером. Постоянно передает из Рима в Украину помощь для участников АТО. Но, даже помогая, он чувствует себя одиноким. Максим – киевский аналитик. Был офисным революционером. На Майдан приезжал после работы. Он думал, что Европа в Украине настанет достаточно быстро. Однако через два года после революции так и не почувствовал никаких изменений. Он растит маленькую дочь, поэтому решил путем иммиграции позаботиться о ее будущем. Выехал с семьей в Польшу. Теперь он работает там финансовым аналитиком и все же думает о возвращении в Украину. Игорь – военный медик в отставке. Был миротворцем во многих странах. На время Майдана работал в России на газонефтяных месторождениях. Как все началась – бросил работу и вернулся в Украину. Отправился на Восток военным медиком. Сейчас Игорь местный депутат. Роман и Юлия строили свое будущее в Канаде и США, а во время Евромайдана были его активными участниками. В итоге остались в Украине. Стали родителями и теперь здесь строят свою Европу для своего ребенка.

Смотрите спецпроект «Україна – це Європа» с 19 по 23 февраля в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

Видеоанонс по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=G364VgMjspE

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