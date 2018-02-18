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Телеканал СТБ / Yurcash: На Евровидении все свои!

Yurcash: На Евровидении все свои!

Телеканал СТБ

Группа «Yurcash» стала участником второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018. В перерыве между выступлениями и оглашением результатов фронтмен коллектива — Юрко Юрченко — поделился впечатлениями от собственного выступления и комментариев жюри.

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На вопрос «Считаете ли вы услышанную от жюри критику конструктивной?», Юрко Юрченко ответил:

«В принципе, никакой критики я не услышал. Жюри не критиковали нас в плане музыкального стиля, исполнения или формата. Они сказали, непонятно — поймет Европа такое творчество или нет. Но мне кажется, Евровидение уже давно вышло за рамки формата. Люди любят новинки. И мы хотели сделать что-то такое, чтобы — вау!».

Главным конкурентом на Нацотборе вокалист назвал… самого себя! По его словам, такой ответ банальный, но честный.

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Еще один интересный вопрос, который прозвучал от журналистов: «Множество музыкантов общается между собой. Но одни воспринимают конкурсы только как соревнование и всех видят своими конкурентами. А вторые — находят себе хороших друзей, приятелей. Что Нацотбор значит именно для вас?»

«Однозначно, второе, — ответил музыкант. Как тут не вспомнить «Х-фактор», который мне очень зашел! Хотя я всегда был против подобных шоу. И вот после него у меня осталось очень много друзей. Даже сам процесс — когда ты делаешь то, что тебе нравится, и неважно, какая это сцена — это здорово! И мне нравится, что на Евровидении (Нацотборе. — Прим. ред.) все те же, кто был и там: журналисты, операторы, даже кейтеринг и клининг. Однозначно, все свои!».

А прямо сейчас читайте, кто стал финалистами второго Нацотбора на Евровидение-2018!