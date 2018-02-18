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Телеканал СТБ / TAYANNA — «Леля»: о чем спорили жури Нацотбора на Евровидение-2018?

TAYANNA — «Леля»: о чем спорили жури Нацотбора на Евровидение-2018?

Телеканал СТБ

Одной из финалисток Нацотбора на Евровидение-2018 стала певица TAYANNA. Ее композицию «Леля» жюри оценили наивысшим баллом. Кто же такая певица TAYANNA, а также каким было выступление артистки, смотрите в материале.

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В прошлом году TAYANNA уже боролась за право представлять Украину на международном вокальном конкурсе, но от победы ее отделил всего один балл. В этом году исполнительница намерена взять реванш.

В Нацотборе на Евровидение-2018 TAYANNA учавствует с композицией «Леля». Ее жюри оценили наивысшим баллом – 9. От зрителей певица получила 7 баллов.

Андрей Данилко отметил, что «это было гораздо лучше чем в прошлом году. Ты на правильном пути». А Джамала открыто сказала, что видит исполнительницу в финале Нацотбора.

Не удержался от комментария и Евгений Филатов: «Анализируя прошлогоднее выступление и сегодняшнее я вижу кардинальную разницу. Появился профессионализм. Номер очень презентабельный: все сделано по правилам. Но иногда их все-таки стоит нарушать, чтобы сбить с толку зрителя. Например, я до средины песни уже все прочитал. Сейчас время экспериментов. Нарушайте правила и удачи вам в творчестве!»

Однако песня «Леля» вызвала спор среди судей, а именно Джамалу и Андрея Данилко интересует вопрос, зазвучит ли песня на английском языке?

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В закулисном интервью TAYANNA проккоментировала это так: «Украинский язык такой мелодичный, что нет смысла переводить ее на тот язык, на котором она не будет звучать. Песня была написана украинской душой, украинскими корнями. И она настолько самобытная, что нам не хочется ее переводить».

Напомним, TAYANNA  — молодая украинская исполнительница. Победительница престижной музыкальной премии M1 Music Awards, где получила звание «Прорыв года». С 2016 года TAYANNA сотрудничает с украинским режиссером и продюсером Аланом Бадоевым. В 2017 выпустила альбом «Тримай мене», который был назван музыкальными критиками «лучшим украинским релизом года».

Смотрите выступление TAYANNA на Нацотборе на Евровидение-2018:

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