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Телеканал СТБ / «Следствие ведут экстрасенсы»: дитя дьявола

«Следствие ведут экстрасенсы»: дитя дьявола

Телеканал СТБ

19 февраля 2018 года в 20:00 зрители телеканала СТБ увидят новый двухсерийный выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы». На этот раз ясновидящие отправятся в Мелитополь, чтобы вырвать из лап зла годовалого ребенка. Но какую цену за его спасение заплатит семья?

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За помощью к экстрасенсам обратится молодая пара. Нелли и Игорь воспитывают двоих детей – 6-летнего Эрика и годовалую Карину. Каждая новость об этой семье — настоящий шок! Сплошная магия и чертовщина!

Год назад их жизнь приобрела новый смысл –  родилась маленькая Карина. Супруги не могли прийти в себя от счастья, но внезапно все изменилось – родителей ребенка охватил неописуемый ужас… Все началось, когда Карине исполнилось шесть месяцев. Тогда мама девочки впервые услышала таинственные шаги и ощутила в доме присутствие чего-то потустороннего. А вскоре свидетелями паранормальных явлений стали и их гости. 

Бить тревогу семья начала, когда от запугивания нечто невидимое перешло к настоящим атакам, а в эпицентре мистических событий оказался ребенок…

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Чтобы все это не закончилось трагедией, за дело возьмутся опытные эксперты программы – цыганская ведьма Рубина Цыбульская и заклинатель времени Сурен Джулакян.

Во время расследования ясновидящие выяснят: Нелли – одержима! Бывают моменты, когда женщина теряет рассудок – издает неистовые крики, бьет и душит родных детей.

Почему съемочная группа вызовет бригаду скорой помощи? Какая сущность вселяется в мать двоих детей?

Но шок на этом не закончится! Окажется, что на маленькую Карину возложена черная
миссия, ведь женщина родила ее от самого дьявола… Чтобы провести ритуал и переписать судьбу ребенка, экстрасенсы подключат целое
сообщество черных магов!

Удастся ли ясновидящим спасти годовалую Карину? Изгонят ли сущность, которая овладевает телом и рассудком Нелли?  Смотрите в понедельник, 19 февраля, в 20:00 на СТБ.

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