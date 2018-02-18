На второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018 заглянул певец LAUD. Исполнитель уже успел стать финалистом в первом Нацотборе. Как проходит подготовка к финалу, и с кем ему было бы интересно посоревноваться, расскажет наш материал!

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По словам исполнителя, неделя была очень активной и насыщенной: много интервью, репетиций, встреч. Родственники, друзья искренне поздравили LAUD с победой в полуфинале. Ну и, конечно же, поклонники!

На концерт певец пришел в качестве зрителя: «Мне хотелось посмотреть, с кем буду соревноваться в финале».

Также LAUD рассказал, с кем ему было бы интересно посоревноваться в финале: «Больше всего мне понравился KADNAY. Его выступление — вне конкуренции. Еще хорошее выступление было у MELOVIN. И очень понравился Yurcash. Он уникальный! Хоть, мне кажется, его номер и не совсем конкурсный, но однозначно, очень интересный!»

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На вопрос «Какие ваши шансы на абсолютную победу?» певец ответил так: «Будем стараться. Дорабатываем номер, его эмоциональную часть. Будем удивлять! В первую очередь вокалом, вокальными партиями, но и, конечно же, самой песней!»

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