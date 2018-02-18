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Телеканал СТБ / Как правильно просить прощения в Прощёное воскресенье и что отвечать

Как правильно просить прощения в Прощёное воскресенье и что отвечать

Телеканал СТБ

Прощеное Воскресенье – последнее из четырех воскресений подготовки к Великому посту, а также последний день Масленицы. Именно в Прощеное Воскресенье издавна принято очищать свою душу и избавляться от недобрых помыслов. Как правильно прощать? Когда будет праздноваться Прощеное Воскресенье в 2018 году? Читайте в нашем материале!

прощеное воскресенье 2018

Прощеное Воскресенье в 2018 году отмечается сегодня, 18.02.2018. Именно в этот день принято прощать все проступки и прегрешения, которые накопились за год.

Прощеное Воскресенье — прекрасный повод, чтобы положить конец давним ссорам и обидам, помириться супругам, родственникам и друзьям, восстановить мир в коллективе и доме. Для этого совершенно не требуется знать специальный текст или же молитву. Достаточно сказать: «Прости меня». Главное, чтобы слова были искренними, а помыслы – добрыми.

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На такую просьбу нельзя отвечать отказом. Лучше скажите в ответ: «Господь простит, и я прощаю». Такая традиция появилась накануне Великого поста неспроста. Эти действия помогают приступить к нему с чистой душой, сосредоточиться на духовной жизни, очистить себя от грехов и негодования.

В этот день еще можно есть молочные продукты, но уже нельзя мясо. В последний день Масленицы надо обязательно сесть за стол всей семьей. Раньше наши предки садились за стол в Прощеное воскресенье 7 раз — по количеству дней масленичной недели.

Также существует традиция в этот день ходить в баню, чтобы очистить мысли и тело.

Под конец вечера нужно освободиться от любого негатива, чтобы морально и духовно настроиться на Великий пост.

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