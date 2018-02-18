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Телеканал СТБ / KADNAY — «Beat of the universe»: сделали шоу за три минуты!

KADNAY — «Beat of the universe»: сделали шоу за три минуты!

Телеканал СТБ

Еще одними финалистами Нацотбора на Евровидение 2018 стала группа KADNAY. Своим феерическим номером ребята удивили и зрителей, и судей. Как и в прошлом году KADNAY получили отличные баллы и смогли попасть в финал. Подробности в материале.

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Группа KADNAY выступили с песней «Beat of the universe». Творчество ребят оценили по достоинству: судьи отдали 7 баллов, зрители — 8.

Но, несмотря на такие результаты, номер вызвал немало дискуссий за судейским столом. Андрей Данилко прокомментировал выступление так: «У вас форма выше чем музыкальный материал. Вот я не могу вашу группу музыкально идентифицировать. Мне нравится, как выглядит ваше творчество: всегда фирменно, ярко. Это доказывает, что в Украине есть талантливые ребята, которые очень круто работают. Но в музыке нет крючка, на который хочется попасться. Здесь была больше форма».

Евгений Филатов солидарен с коллегой: «Из-за спецэффектов я не совсем запомнил суть песни. Посмотрел на шоу — вау! Очень много активностей, за которыми интересно наблюдать. Звучало это мощно, в меру модно, хоть, к сожалению, и не запомнились ключевые мелодии. Но ребята, вы молодцы, дали замечательное шоу за три минуты!»

Сами ребята так комментируют свое творчество «Мы не живем стереотипами. Это музыка, и мы исполняем то, что сами придумали, написали. Когда сидим работаем в студии, то делаем нечто очень интересное: открываем какие-то новые грани музыкальных инструментов, партий, звуков и т. д. Мы развиваемся в этом сами и пытаемся развить наших слушателей. В каждое свое творение вкладываем очень много энергии, сил, и пытаемся быть искренними с поклонниками. Своим продуктом мы хотим доказать, что в Украине есть качественная интересная, разносторонняя музыка!»

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KADNAY – украинская indie, electro-pop группа, созданная в 2012 году. Коллектив состоит из фронтмена группы — Димы Кадная и музыканта — Фила Коляденко.

Свой дебютный альбом KADNAY презентовали в декабре 2014 года, приурочив к нему шоу в Киеве, а также тур по большим городам Украины.

В прошлом году KADNAY впервые поучаствовали в национальном отборе на Евровидение-2017 с песней «Freedom In My Mind». Их выступление отметили члены жюри, поставив максимальный балл.

Смотрите выступление KADNAY на Нацотборе на Евровидение-2018:

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