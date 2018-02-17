«Один за всіх»-11: что ждет зрителей в третьем выпуске

Уже завтра, 18 февраля, на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-11. В этот раз с криком о помощи к Дмитрию Карпачеву и экспертам студии обратились две женщины – мать и тетя 16-летней Насти. Молодая девушка недавно родила ребенка и практически сразу после этого исчезла. Родственницы несовершеннолетней мамы уверены, что всему виной супружеская пара, внушившая Анастасии, что она должна родить для них ребенка.

Женщины утверждают, что Настя – трудный подросток и легко поддается чужому влиянию. По их словам, Ираида и Григорий нашли девушку в интернете и привели в свою семью, чтобы заставить стать суррогатной матерью.

Супруги, которые также появятся в студии, опровергают обвинения матери и тети Насти. По словам Ираиды, в девушке она увидела родственную душу, поэтому пожалела и пригласила жить к себе. Познакомились они на вокзале, где Анастасия торговала шаурмой. О том, что девочка беременна от ее возлюбленного, женщина узнала за месяц до родов.

Действительно ли Ираида и Григорий эксплуатировали Настю? Принуждала ли женщина несовершеннолетнюю девушку заниматься сексом с ее мужем? Что думает об этом сама героиня выпуска?

Смотрите уже завтра в 21:00 в 3 выпуске «Один за всіх» на телеканале СТБ!

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