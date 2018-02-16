Создатели мультика «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» презентовали социальный проект

Создатели анимационного фильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» (Animagrad, FILM.UA Group) и Киевский метрополитен организовали новый социально-образовательный проект, посвященный Киеву. «Милый Киев Милы» стартовал 14 февраля, в День святого Валентина. Презентация проекта прошла в электродепо «Оболонь»: организаторы провели брифинг для СМИ, а гости мероприятия проехались на брендированном поезде и приняли участие в фотосессии на станции метро «Майдан Независимости».

После официальной части журналисты заняли места в брендированном составе, следовавшим по маршруту к станции метро «Майдан Незалежності». В вагоне пассажиров ждали герои мультфильма – принцесса Мила, Руслан и Хомяк Винницкий – и с удовольствием фотографировались со взрослыми и детьми. А сопровождали их более двадцати молодых хомячков в масках, которые дарили на память открытки и приглашали на премьеру мультфильма.

«Милый Киев Милы» – это масштабный проект, направленный на популяризацию истории Киева. С 14 февраля по 31 марта в вагонах одного из составов Куреневско-Красноармейской (синей) линии метро будут размещены яркие баннеры, на которых главная героиня мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила», киевская принцесса Мила, рассказывает о любимых местах родного города.

«Это наш второй кинотеатральный релиз, с которым мы сотрудничаем с Киевским Метрополитеном. Благодарны за внимание и уважение к украинскому кино, которое является частью культурной жизни страны. Наш проект «Милый Киев Милы» стартует именно в киевском метро, но это только начало», – прокомментировала директор по маркетингу FILM.UA Group Полина Толмачова.

Так как события мультфильма разворачиваются на территории Киевской Руси, принцесса поделилась интересными фактами о том, что располагалось в древние времена на месте нынешних центральных станций киевского метрополитена. Так, пассажиры узнают, что более тысячи лет назад на месте станции «Кловская» находилось языческое капище, а на «Почтовой площади» князь Владимир крестил первых жителей Киевской Руси. В общем числе, Мила рассказывает об истории локаций, расположившихся в районе восьми станций метро: «Кловская», «Контрактовая площадь», «Крещатик», «Майдан Незалежності», «Почтовая площадь», «Университет», «Золотые Ворота» и «Арсенальная».

Более чем полуторатысячелетняя история Киева насчитывает сотни тысяч удивительных историй и фактов, поэтому выбрать самое важное, яркое и интересное из жизни столицы помог эксперт Центра урбанистических исследований Национального университета «Киево-Могилянская академия» и автор множества статей по истории Киева.

Премьера анимационного фильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» состоится 7 марта 2018 года. Следить за новостями проекта можно на официальной Facebook-странице, в Instagram-аккаунте, и на сайте мультфильма.

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