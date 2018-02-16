Шестой день Масленицы — «золовкины посиделки»: традиции

У каждого дня Масленицы есть свои обычаи и традиции. Шестой день этого праздника, который припадает в этом году на 17 февраля, называется «золовкины посиделки». Что принято делать и какие традиции праздничной субботы? Читайте в нашем материале!

Именно в этот день молодые невестки приглашали в гости золовок (сестер мужа) и остальных родственников возлюбленного, дабы показать свою благосклонность к ним, уважение и хозяйственность. Если золовка была не замужем – невестка звала в гости своих незамужних подруг, если же у сестры мужа был любимый – предпочтение отдавалось приглашению замужних родственниц.

Читайте также: Третий день Масленицы — лакомка: традиции

Золовкины посиделки напоминали смотрины: молодые жены показывали свои лучшие стороны родственникам супруга, а его родные давали некое благословение и отправлялись в другие дома.

Кроме наполненного едой стола, угощений, среди которых были и блины, невестка должна была обязательно преподнести свой подарок золовке.

Суббота, как и остальные дни Масленицы, была поводом для веселья, катания на санках, развлечений и походов в гости. Также в этот день было принято поминать умерших родственников.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.