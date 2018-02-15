С 15 февраля все передачи телеканала СТБ получили возрастную маркировку. Телепроекты теперь имеют возрастные отметки, визуально знакомые нашим зрителям по системе киновидеопродукции.

Требований по маркировке телепередач на законодательном уровне нет. Однако, исследовав принцип распределения, имеющийся в киноиндустрии, и лучшие мировые практики, медиа-группой StarLightMedia было принято решение о саморегулировании в этом вопросе и внедрении возрастной маркировки для передач телеканалов группы.

Такой подход позволяет телеканалам помочь нашим маленьким зрителям и их родителям в выборе программы для просмотра.

Теперь родители смогут ориентироваться не только на название программы и ее участников, но и понимать аудиторию, на которую она направлена. Возрастная отметка, которую вы видите на экране, представляет собой определенную рекомендацию: если ваш ребенок младше указанного возраста, для лучшего понимания контента ему может понадобиться ваша помощь и разъяснения.

К работе на всех этапах внедрения такой системы и выработки правил для нее привлекались лучшие специалисты, в том числе главный психолог медиа-группы StarLightMedia по защите несовершеннолетних.

Ирина Шабаева, главный психолог по вопросам защиты несовершеннолетних StarLightMedia:

«Вопрос влияния контента на психическое и эмоциональное развитие ребенка часто приводит к полемике. Обычно все приходят к выводу, что все зависит от того, что смотреть. Но главное не только «что», но и «в каком возрасте». Например, малышам в 4 года рассказывают: «От любви двух взрослых людей появляются дети», но подростку объясняют тему секса более подробно. Прежде всего потому, что эта информация необходима ему для безопасности и возможности принимать правильные решения.

Контент разделён по возрастным категориям именно по принципу готовности соответствующей категории воспринимать информацию. А маркировка – это возможность для родителей, окинув взглядом экран, сразу понять, на какую возрастную аудиторию направлен контент. Таким образом, родители могут быстро выяснить, с какой передачей ребенка можно оставить наедине, а какая потребует их присутствия для объяснений. Контент, который может потенциально навредить несовершеннолетним, может транслироваться после 23:00 и маркируется значком 18+».

Вот так выглядят отметки, которыми теперь маркируются наши программы. Каждая из них означает определенное соответствие программы установленным для возрастной категории критериям.

Каждая возрастная категория имеет комплексный список критериев и аспектов, по которым ее определяют специально обученные специалисты телеканала.

Для общей аудитории (у нее нет возрастной отметки), например, основными являются приемлемость темы для семейного просмотра и безопасность для самостоятельного просмотра маленьким ребенком.

В категории 12+, в свою очередь, могут деликатно и осторожно раскрываться взрослые темы; если показывается неприемлемое поведение – отмечается его вред.

Более сложные темы (но без излишней демонстрации и усиления эмоциональной нагрузки) могут затрагиваться в категории 16+.

Отметка 18+ указывает на то, что программа и ее содержание приемлемы для более взрослой аудитории, достигшей совершеннолетия.