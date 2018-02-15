«Следствие ведут экстрасенсы»: почему двухлетнему мальчику грозит смерть

18 февраля 2018 года зрители телеканала СТБ станут свидетелями самого скандального расследования сезона программы «Следствие ведут экстрасенсы». Не пропустите! Шокирующее открытие! Неужели примерный отец – убийца родных детей?

Маленькому Богданчику из села Таврийское Херсонской области всего два годика. Как и все дети его возраста, он любит активные игры, машинки и качели. Однако такие обыденные вещи, как катание на качелях и игра со сверстниками, для него – настоящая редкость. Мать ни на секунду не отпускает его от себя, ведь уверена: ребенку грозит смерть!

Однажды Анна, мать мальчика, увидела во сне, как ее сына кто-то душит, а когда проснулась – увидела у него на груди кошку… Удивительно то, что в семье нет домашних животных. И как кот мог попасть в дом среди ночи – непонятно. Ведь двери и окна были закрыты. Тем более, по словам матери, животное исчезло так же загадочно, как и появилось! А после этого сна… семья едва не попала в аварию. В тот момент мальчик был у матери на руках. От смерти малыша спасло лишь то, что отец вовремя вывернул руль автомобиля. А уже через день после этого от смерти Богданчика спас родной дядя: мужчина в последний момент успел поймать огромное зеркало, которое едва не упало на ребенка.

Мальчик чуть ли не каждый день оказывается на грани жизни и смерти. Родные уверены: это не просто стечение обстоятельств, на ребенка охотится какая-то потусторонняя сила.

Расследовать это дело взялись одни из самых сильных экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы» – цыганская ведьма Рубина Цыбульская и медиум из Азербайджана Хаял Алекперов.

«Книга говорит, что мы найдем ответ под белыми птицами. Где это место, знает отец мальчика! С ним связана какая-то тайна. Когда я смотрю на его фото, мои джины говорят мне «Кабиль и Хабиль», – сообщит Хаял Алекперов.

Оказывается, в Коране есть история о братоубийстве. Кабиль и Хабиль – сыновья Адама, которые отождествляются с библейскими Каином и Авелем. Но при чем здесь братоубийство? На что намекает азербайджанский ясновидящий?

Прямо на глазах у экстрасенсов на мальчика едва не упадет большой мольберт! По словам Хаяла, рядом с мальчиком в тот момент находился дух мертвого мужчины, который намеренно скинул тяжелую доску на ребенка. Астролог уверен: дух хочет убить Богданчика.

«Ребенок в моем видении своей рукой как будто останавливал машину, машину, которая несла смерть», – расскажет об увиденном цыганская ясновидящая.

Экстрасенсы шокируют! Окажется, что Богданчик был не единственным ребенком в семье. Когда-то у него были братья, которые задохнулись во время пожара. Кроме того, у старшей сестры Александра, отца мальчиков, ребенок был задушен пуповиной, а ребенок второй сестры умер из-за болезни легких.

Неужели на семье родовое проклятие? Связано ли это с подкладом, который обнаружат ясновидящие? Как к этому причастен отец Богданчика Александр. И почему Хаял снова заговорит о братоубийстве? Смотрите уже в воскресенье в 19:00 на СТБ.

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