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Телеканал СТБ / «Следствие ведут экстрасенсы»: почему двухлетнему мальчику грозит смерть

«Следствие ведут экстрасенсы»: почему двухлетнему мальчику грозит смерть

Телеканал СТБ

18 февраля 2018 года зрители телеканала СТБ станут свидетелями самого скандального расследования сезона программы «Следствие ведут экстрасенсы». Не пропустите! Шокирующее открытие! Неужели примерный отец – убийца родных детей?

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Маленькому Богданчику из села Таврийское Херсонской области всего два годика. Как и все дети его возраста, он любит активные игры, машинки и качели. Однако такие обыденные вещи, как катание на качелях и игра со сверстниками, для него – настоящая редкость. Мать ни на секунду не отпускает его от себя, ведь уверена: ребенку грозит смерть!

Однажды Анна, мать мальчика, увидела во сне, как ее сына кто-то душит, а когда проснулась – увидела у него на груди кошку… Удивительно то, что в семье нет домашних животных. И как кот мог попасть в дом среди ночи – непонятно. Ведь двери и окна были закрыты. Тем более, по словам матери, животное исчезло так же загадочно, как и появилось! А после этого сна… семья едва не попала в аварию. В тот момент мальчик был у матери на руках. От смерти малыша спасло лишь то, что отец вовремя вывернул руль автомобиля. А уже через день после этого от смерти Богданчика спас родной дядя: мужчина в последний момент успел поймать огромное зеркало, которое едва не упало на ребенка.

Мальчик чуть ли не каждый день оказывается на грани жизни и смерти. Родные уверены: это не просто стечение обстоятельств, на ребенка охотится какая-то потусторонняя сила.

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Расследовать это дело взялись одни из самых сильных экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы» – цыганская ведьма Рубина Цыбульская и медиум из Азербайджана Хаял Алекперов.

«Книга говорит, что мы найдем ответ под белыми птицами. Где это место, знает отец мальчика! С ним связана какая-то тайна. Когда я смотрю на его фото, мои джины говорят мне «Кабиль и Хабиль», – сообщит Хаял Алекперов.

Оказывается, в Коране есть история о братоубийстве. Кабиль и Хабиль – сыновья Адама, которые отождествляются с библейскими Каином и Авелем. Но при чем здесь братоубийство? На что намекает азербайджанский ясновидящий?

Прямо на глазах у экстрасенсов на мальчика едва не упадет большой мольберт! По словам Хаяла, рядом с мальчиком в тот момент находился дух мертвого мужчины, который намеренно скинул тяжелую доску на ребенка. Астролог уверен: дух хочет убить Богданчика.

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«Ребенок в моем видении своей рукой как будто останавливал машину, машину, которая несла смерть», – расскажет об увиденном цыганская ясновидящая.

Экстрасенсы шокируют! Окажется, что Богданчик был не единственным ребенком в семье. Когда-то у него были братья, которые задохнулись во время пожара. Кроме того, у старшей сестры Александра, отца мальчиков, ребенок был задушен пуповиной, а ребенок второй сестры умер из-за болезни легких.

Неужели на семье родовое проклятие? Связано ли это с подкладом, который обнаружат ясновидящие? Как к этому причастен отец Богданчика Александр. И почему Хаял снова заговорит о братоубийстве? Смотрите уже в воскресенье в 19:00 на СТБ.

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